Davutoğlu-Biden görüşmesinin perde arkasında neler yaşandı?

Cumartesi günü gerçekleşen Davutoğlu-Biden görüşmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Görüşmenin perde arkasını köşesine taşıyan Milliyet Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Joe Biden'ın ajandasındaki ilk maddenin "PYD'nin terör örgütü olmadığını kabul ettirmek" olduğunu yazdı. Davutoğlu'nun Biden'a "YPG'ye verdiğiniz silahlar Türkiye'ye doğruluyor" dediğini aktaran Çevikcan, görüşmeyi "alışılmış resmiyetin dışında" nitelendirdi.

Serpil Çevikcan'ın "YPG’ye verdiğiniz silahlar Türkiye’ye doğruluyor" başlığıyla yayımlanan (25 Ocak 2016) yazısı şöyle:

Dolmabahçe’de yapılan görüşmede Başbakan Davutoğlu’nun “PKK ile PYD’nin aynı olduğu, PYD’nin ve silahlı kolu olan YPG’nin Kandil tarafından yönetildiği” sözlerine karşılık, Biden ülkesinin YPG ile PKK’nın aynı olmadığı yönündeki tutumunu sürdürdü...



Davutoğlu ise ''YPG’ye verdiğiniz silahlar PKK’ya gidiyor. Bu silahlar sonra Türkiye’ye doğruluyor'' dedi. Ellerinde bu konuda belge ve bilgilerinin olduğunu vurgulayan Davutoğlu, ABD yönetimine bunları verebileceklerini söyledi...



ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Türkiye ziyareti, örneğine az rastlanır bir hareketlilikte geçti.



Perşembe gecesi Türkiye’ye gelen Biden önce sürpriz bir görüşme trafiği gerçekleştirdi.



Biden, CHP ve HDP’li vekillerle, bazı gazeteci ve akademisyenlerle, tutuklu gazetecilerin yakınlarıyla görüştü.



Bu görüşmelerden kamuoyuna yansıyan bilgiler, Biden’ın gazetecilerin tutuklu yargılanmasını, bildiri yayımlayan akademisyenlere yönelik tutumu, operasyonların sürdüğü bölgelerdeki sivil ölümlerini sert biçimde eleştirdiği yönündeydi.



Kamuoyuna yansıyan bu haberlerin ardından Biden’ın önce Başbakan Ahmet Davutoğlu sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşmelerin gergin bir atmosferde geçeceği beklentisi oluştu.



Ancak hemen aktaralım, aldığımız bilgiler, beklenenin aksine her iki görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiği yönünde.



Görüşmelerin perde arkasına gelince.



CEKETLER ÇIKARILDI



Elbette her iki görüşmede de ana gündem Suriye’ydi.



Suriye’deki iç savaşın bitirilmesine yönelik bugün başlayacak görüşmeler öncesi Biden’la yüzyüze sorunların görüşülebilmesi, ABD Başkan Yardımcısı’nın Türkiye ziyaretini bu tarihe denk getirmesi ayrıca önemliydi.



Biden’ın Davutoğlu ile yaptığı görüşmede, alışılmış resmiyetin dışına da çıkıldığını öğrendik.



Aldığım bilgilere göre, Suriye’yi ve Irak’ı neredeyse köylerine kadar bilen Davutoğlu, Dolmabahçe’deki makam odasına görüşme sürerken bir sehpa getirtti ve bu sehpanın üzerine iki ülkenin haritaları yayıldı.



İki isim bu haritalar üzerinden sorunları konuştu.



Davutoğlu, hangi bölgede ne sorun olduğunu, hangi örgütün nereye hakim olduğunu, kimin hangi bölgeyi almayı amaçladığını, nerelerde demografik yapının değiştirilmesinin hedeflendiğini, etnik çatışma alanlarını, Türkiye’nin kırmızı çizgilerini ve nedenlerini haritalar üzerinden detaylı olarak anlattı. Bu analizleri dikkatle dinleyen Biden da kendi görüşlerini aktardı. Davutoğlu ve Biden, hem çalışma ofisinin hem de konuların sıcaklığından ceketlerini çıkartıp çalışmayı sürdürdü.



İki ismin ceketlerini bile çıkartarak alışılmışın dışında bir yoğunlukla görüştükleri ise ancak görüşmenin sonunda öğrenilebildi. Bu yüzden görüşmeden yansıyan bir fotoğraf kamuoyuna yansıtılamadı.



GÖRÜŞME YELPAZESİ



Görüşmede elbette Biden’ın yaptığı görüşmeler ve açıklamaları da masaya geldi.



Davutoğlu, Biden’ın özellikle AK Parti muhalifi kesimlerle buluşmasını eleştirerek, Türkiye’nin özgür bir ülke olduğunu, herkesle görüşülebileceğini ancak görüşmelerin “tek yönlü” olarak ayarlandığını söyledi.



''Türkiye özgür bir ülke, istediğinizle görüşebilirsiniz ancak görüşmeleriniz tek açılı bir yaklaşımla ayarlanmış. Türkiye’de yaşanmakta olan sorunları bütün boyutlarıyla anlayabilmek, bizim çabalarımızı kavrayabilmek için görüşme yelpazenizi daha geniş tutmalıydınız'' demiş.



Başbakan, akademisyenler konusunda, bir bölümü kamuoyuna da yansıyan görüşlerini de Biden’a aktardı.



Davutoğlu, bu konuda, ''Akademisyenlerle tartışmayı akademik boyutta götürmek isterdim. Ancak sizin ülkenizde hendekler kazılsa, barikatlar kurulsa siz buna izin verir misiniz? Birileri bize, ’Bunlar bu bölgelerde hendek kazdı, buraları onlara bırakıp gidin’ diyor. Siz buna izin verir misiniz. ABD’de orayı hendek kazanlara bırakıp gidin dese bırakır mısınız?'' ifadelerini kullandı.



'SİLAHLAR PKK'YA GİDİYOR'



Biden görüşmede özellikle PKK konusundaki net tutumunu sürdürdü.



Muhalefet vekilleriyle yaptığı görüşmede ve basın toplantısında da söylediği, ''PKK buraları bir an önce terk etmelidir. Bu bir trajedidir. Türkiye bizim müttefikimiz. PKK ise bir terör örgütüdür. Uluslararası camia da bunu böyle kabul etmektedir. PKK derhal çekilmeli, Türkiye’yi terk etmeli'' şeklindeki görüşlerini aktardı.



Ancak Biden’ın, Davutoğlu’nun, ''PKK ile PYD’nin aynı olduğu, PYD’nin ve silahlı kolu olan YPG’nin Kandil tarafından yönetildiği'' sözlerine karşılık, ülkesinin YPG ile PKK’nın aynı olmadığı yönündeki yaklaşımını sürdürdüğünü öğrendik.



Bir başka deyişle ABD yönetiminin PYD-YPG konusundaki tutumu sürüyor.



Davutoğlu ise ''YPG’ye verdiğiniz silahlar PKK’ya gidiyor. Bu silahlar sonra Türkiye’ye doğruluyor'' ifadesini kullandı.



Hatta Başbakan, bunların belge ve bilgilerinin ellerinde olduğunu, ABD yönetimine bunları verebileceklerini açıkça söyledi.



Biden ise bu konuda açık bir tartışmaya girmemeye özen gösterdi.



Buna karşılık, ''DAEŞ ne kadar terör örgütüyse PKK da terör örgütüdür'' ifadeleriyle PKK’yla mücadele konusundaki desteğini ortaya koydu.



'VARLIĞIMIZ SÜRECEK'



Görüşmedeki bir diğer başlık da Başika’ydı.



ABD Başkanı Obama’nın Irak’ın Başika bölgesindeki Türk askerinin çekilmesini istediği biliniyor.



Bu konuda Türk askerinin varlığını sürdürmesi ancak iki ülke arasında sıkı bir koordinasyona gidilmesi üzerinde duruluyor.



Buna göre Başika ile ilgili yeni bir mekanizma oluşturulacak.



Bu mekanizmanın nasıl işleyeceğini süreç içerisinde göreceğiz.



Elbette Suriye odaklı yaşanacak gelişmeleri de.



Biden’ın Türkiye ziyareti her açıdan çok konuşuldu.



Ziyaretin iç ve dış yansımaları, bütün bu temasların neye, nasıl etki göstereceği önümüzdeki günlerde daha net görülecek.