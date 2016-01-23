Biden ile görüşmelerin perde arkasında ne oldu?

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın AKP, CHP ve HDP’li milletvekilleriyle buluştu. Kürt sorununu anlamak için bu toplantıyı gerçekleştirdiğini belirten Biden, “7 yıldır Obama’nın Suriye, Irak özel görevlisiyim. İrlanda sürecini iyi biliyorum. Amerika’nın ırkçılık tarihinden çıkmasını iyi biliyorum ama yine de bilmeye ihtiyacım var. Sizi bunun için dinlemek istiyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet’ten Mahmut Ilıcalı ve Sertaç Eş’in haberine göre görüşmede HDP heyetinin Kürt sorunuyla ilgili bilgi vermesinin ardından Biden’ın silahla çözüm olmayacağını, mutlaka bir siyasi çözüm gerektiğini anlattığı belirtildi. İrlanda sürecinden bahseden Biden’ın “İrlanda’da Sinn Fein IRA görüşmeleri bizi son derece zorladı. Sonuç itibarı ile çözüm diyalogla sonuçlandı” dediği öğrenildi. Görüşmede Biden’ın, Kürt sorununun çözümünün Türkiye ve ABD’nin lehine olacağını ifade ettiği belirtildi.

Biden’ın bölgede istikrarın sağlanmasının önemli olduğunu vurguladığı ve Türkiye için en önemli gündem maddesinin çözümü sağlamak olduğunu ifade ederek, “Diyalog ve siyaset merkezinde bu sorun çözülmeli” dediği aktarıldı. Biden’ın bölgede devam eden çatışma ortamında sivil ölümlerle ilgili kaygılı olduğunu söylediği ve Ortadoğu’da yaşanan gerilime dikkat çekerek Türkiye’nin duruşunun önemli olduğunu kaydettiği belirtildi.

Başkanlık da görüşüldü

Başkanlık sistemi tartışmaları da görüşmede gündeme geldi. Biden, “Biz başkanlık sistemi ile yönetilen bir ülkeyiz. Başkanlık sisteminin bu meseleleri çözeceğine inanıyorsanız buna karar verecek olan sizsiniz. Eğer Kürt meselesinin çözümüne katkı sağlayacaksa siz karar verebilirsiniz” dedi. AKP’li milletvekilleri de yeni anayasanın çözüme giden yolu da açabileceğini, ancak PKK terörünün uygun ortamı baltaladığını savundu.

‘PYD Fırat’ı geçmemeli’

Toplantıda, Türkiye ile ABD arasında alttan alta sorun olmayı sürdüren PYD konusu da gündeme geldi. Biden, “PYD’yi biz farklı görüyoruz, PKK bizim de uluslararası arenada da terör örgütü olarak kabul edilen bir örgüt ancak biz PYD’yi PKK’den ayrı görüyoruz. Ancak, PYD’nin Fırat’ın ötesine geçmesi söz konusu olamaz. O bizim de hassas olduğumuz konu” görüşünü dile getirdi.

MHP'den katılım olmadı

Görüşmeye katılmayan MHP’li Oktay Vural, yabancı bir devlet adamının etrafında Türkiye’nin iç meselesinin “yapısı ve zihniyeti belli temsilcilerle konuşulmasının milliyetçi duruşa ters olduğunu” kaydetti.