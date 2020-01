Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim barajı tartışmalarıyla ilgili olarak, "AK Parti baraj takıntısı olmayan bir partidir. Barajı AK Parti getirmedi. Biz baraj falan tanımayız, biz milleti tanırız!" dedi.

Davutoğlu, bedelli askerlik kararını açıklayarak, "1 Ocak 2015 itibarıyla 28 yaşından gün alanlar için 18 bin lira karşılığında bedelli askerlik çıkarttık" dedi.

Davutoğlu, grup toplantısından önce bedelli askerlikle ilgili bir soruya verdiği cevapta "Grup toplantısında sürprizlerim var, dinleyin bekleyin" demişti.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Mehmet Ali Şahin'in eşinin vefatı

Hemen konuşmamın başında bir taziyeyle başlamak istiyorum, Mehmet Ali Şahin bey, adalet bakanımız meclis başkanımız olarak eşsiz bir yer edinmiştir, eşleri saniye hanımefendi geçtiğimiz hafta vefat ettiler, Allah rahmet eylesin. Vefatından bir gün önce Şanlıurfa’da toplantıdaydık, kendisine sordum, keşke saniye hanımla beraber kalsaydınız diye “dava mühimdir” dedi ve özellikle de gençlere hepimize örnek teşkil eden bir davranış sergiledi. Bugün de bizzat geldi. Ben tekrar bütün dava arkadaşlarımız adına kendisine eşine rahmet diliyorum.

Engellilere sahip çıktık

Yarın 3 Aralık dünya engelliler Günü. Engelli kardeşlerimiz burada. Biraz önce Konya’dan 7 veya 8 yaşında elmas kızımız geldi, bütün engellilerimiz adına bana ve sizlere selamlarını iletti. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Aslında bu insani ve vicdani bir görev. Bütün Ak Parti iktidarları döneminde gururla yaptığımız bir şey. 2010 yılında engellilere pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. 2013’te özürlü, çürük, sakat gibi ibareleri kaldırdık. 65 yaş üstündekilere bağlanan aylıkları yüzde 200-300 artırdık. Engelli maaşlarını genişlettik. Sadece Türkiye’de değil dünyada devrim mahiyetinde bir adım attık, evde bakım aylığı uygulamasıyla aileler engellilere sahip çıktı. Ayrılan bütçeyi 83 kat artırdık. Çarpıcı bir rakam.

Türkiye bütçe sınırlamaları olabilir ama gönlü gani bir milletin devletidir bu devlet. 3,3 katrilyon lira ödeme yaptık sadece evde bakım hizmeti olarak. İnşallah en kısa zamanda engellilerimiz için ücretsiz toplu taşıma için gerekli kararı alacağız. İşitme engelli kardeşlerimiz için işaret dilinin gelişmesine karar verdik. Engelli istihdamı bir başka karardı. Terk edilmiş durumda olmamalıydılar. Bu noktada çok geniş bir çalışma yürüttük. İlk defa engelliler için geçerli KPSS’yi gerçekleştirdik. Şimdi 34 bin 088 engelli memur olarak kadrolarda çalışıyor. Bu çerçevede bundan sonra da engellilerimiz için ne gerekiyorsa, bu salonu şereflendiren engelli kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.

Yine bu hafta 5 Aralık’ta, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının tanındığı günün yıl dönümü. Seçme ve seçilme hakkı için çaba sarf eden ve bu hakkı kullanan bütün vatandaşlarımıza saygılarımı iletiyorum. Kadınlarımız bu hakkı kullanarak siyasi hayatın içinde ne kadar yer alırlarsa, siyasi hayatımız zarafet ve nezaket kazanacaktır. Son yurt içi ziyaretlerimde bizi büyük bir heyecanla karşılayan kadın kollarımıza bir kez daha selam ediyorum.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele… İlk bakanlar kurulunda sağlık bakanlığımızda yaptığımı çalışmalar sırasında uyuşturucuyla mücadele şurasını toplama kararı almıştık. İlk defa çok geniş katılımlı bir araya geldik. Çalıştaylar tertip edildi. Şu anda mücadele konusunda kapsamlı bir eylem konusunu hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede, önce Türkiye’nin bütününde uyuşturucu haritasını çıkartacak şekilde, tespit çalışması yapacağız. Mahallelere kadar ineceğiz. Daha sonra koruyucu anlamda atılacak adımların kapsamını genişleteceğiz. Okul ve çevresi tanımını da genişleterek tedbirleri tek tek hayata geçireceğiz. Bunun yanında, bunların ötesine geçen konularda önleyici tedbirleri artıracağız. Narko timler, uyuşturucu tacirlerinin bütün networkunu kesmeye, bağlantılarını yok etmeye kararlıyız. Bağları koparacağız ve terörist muamelesi yaparak birer birer üstlerine gideceğiz. Bu geleceğimizle ilgili bir meseledir. Hiçbir taviz söz konusu olmayacak. Bu aşamadan sonra uyuşturucu belasına tutulmuş kardeşlerimiz için kademeli bir strateji geliştirdik. 7-24 danışma hattı kurduk. Narko timler, amatemlerle tam bir uyum içinde örgütleneceğiz.

2023 yılında uyuşturucuyu bitireceğiz

Yapısal bir reform da gerçekleştiriyoruz. Her yıl uyuşturucuyla mücadele şurası kararları izleme komitesi toplanacak, Bülent Arınç başkanlığında koordinasyon üst kurulu oluşturuyoruz, ayrıca teknik kurul oluşturuldu. Her bir ilde uyuşturucuyla mücadele komiteleri, her bir mahallere narko timler kuruyoruz. Kesinlikle uyuşturucu Türkiye’de en kısa zamanda yok edeceğiz. Şu anda yüzde 2,7 civarında olan 15-24 yaş arası uyuşturucu kullanımı, alacağımız tedbirlerle, viranelerin de yok edilmesiyle 2018 yılında yüzde 1,5’e, 2023 yılında marjinal bir düzeye indirme durumundayız.

İzmir'de başka, Diyarbakır'da başka...

Türkiye'nin her yerinde varız, her yerinde de olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin haritasını gönüllerimizde ve vatandaşımızın değerini vereceğiz. Türkiye'de etnik ayrımcılık yapanlara sesleniyorum: Çözüm süreci Kuvayı Milliye hareketinin devamıdır.

CHP Diyarbakır'da HDP'yle ortaklık yapacak mısınız? Sorusuna olabilir diyen Kılıçdaroğlu. İzmir'de başka Diyarbakır'da başka konuşmak iki yüzlülüktür.

Kılıçdaroğlu bir konuşmasında "CHP'ye demokrasiyi ben getirdim" dedi. Demokrasi CHP'ye hiç uğramadı zaten.

Seçim barajı tartışması

Şimdi bu vesileyle Anayasa Mahkemesi etrafında yapılan tartışmalar ve baraj konusuna değinmek istiyorum. AK Parti hiçbir baraj takıntısı olmayan bir partidir. Bu baraja rağmen, yeni Türkiye’nin fidanı olan AK Parti iktidara geldi. Her seferinde oylarımızı artırarak bugüne kadar geldik. Biz baraj falan tanımayız, sadece milleti tanırız.

2013’de, sayın genel başkanımız, cumhurbaşkanımız çağrıda bulundu, gelin barajları sıfırlayalım, gerekirse dar bölgeye geçelim, daraltılmış bölge 3-5 arası baraj. Yada mevcut sistem. Hiçbir cevap vermedi diğer partiler. Tam bir sükut haline geçiştirdiler. Kendileri korkuyorlar, biz barajdan korkmayız. Barajdan korkanlar, tekliflerimize cevap vermeyenlerdir. Ama bunun yanında, daha önce bu konuda AK Parti’nin milletvekilliği dahil temsili artırmak için teklifi oldu, iki karar var. 1995 AYM’nin aldığı karar.

2008’de de AİHM’in aldığı karar. Her ikisinde de bu talepler reddedildi. Hem Türk hukuk sistemi tarafından, istikrar ile temsil arasında denge gözetmek amacıyla, hem de AİHM tarafından. Bu bir iç mevzuat hususudur denildi. Şimdi seçimlere 6 ay kalmışken bu tartışma neden başlatılır? Biz AYM’nin önüne gelen davaya bu çerçevede bakarak karar vereceğine inanıyoruz. AYM’nin dün yaptığı açıklama önemli bir mesajdır. Türkiye’de böyle bir siyasi dizayn yapılmasına izin vermeyiz. Seçimler vaktinde, hukuk kuralları içinde yapılacaktır. Yine sandıktan yine milletin iradesi çıkacaktır, başka bir irade çıkmayacaktır.

Bedelli askerlik

1 Ocak 2015 itibarıyla 28 yaşından gün alanlar için 18 bin lira karşılığında bedelli askerlik çıkarttık