Davutoğlu, başörtüsü sorununun çözümündeki tavrı için Kılıçdaroğlu'na teşekkür mü etti?

AKP ile CHP arasında geçekleşen koalisyon görüşmesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “okullarda başörtüsü sorununun CHP’nin pozitif tutumu sayesinde çözdük” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ettiği öne sürüldü.

Düzgün Karadaş’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, Başbakanlık Konutu’nda 10 Ağustos Pazartesi günü Başbakan Davutoğlu ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen zirvede, Kılıçdaroğlu’nun hükümet kurma sürecinin daha fazla uzamamasını isteyerek “Her gün şehit cenazesi geliyor. Ekonomide alarm zilleri çalıyor. En önemlisi milletin beklemeye tahammülü kalmadı. Hükümet kurma sürecinin bir an önce sonuçlanması gerekiyor. Daha fazla uzatılmamalı” görüşünü dile getirdiği öğrenildi.

Eğitim konusu masaya yatırıldığı sırada ise Davutoğlu, “okullarda başörtüsü sorununun CHP’nin pozitif tutumu sayesinde çözüldüğünü” belirterek Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu da, “CHP’nin, imam hatip okullarının kapatılmasını istediği” iddialarını yalanlayarak, “Türkiye’de inançların en büyük teminatı CHP’dir. Kaldı ki imam hatip okullarını kuran parti CHP’dir. Niye kapatalım? Bu haberlerin aynı kaynaktan servis edildiği ortada. Bizim bu konuda idelojik bir tavrımız yok” dedi.