Davutoğlu, başkanlık demeden muhalefete anayasa çağrısı yaptı

64. hükümetin eylem planını açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, muhalefete yeni anayasa çağrısı yaptı. Davutoğlu, "Meseleyi kişiselleştirmeden, bütüm muhalefet liderlerine sesleniyorum, gelin hepimizin yüz karası olan, darbe döneminden kalan, 12 Eylül Anayasası'nı tarihe gömelim. Onun yerine çağdaş bir anayasa yapalım" dedi. Başbakan Davutoğlu'nun anayasa çağrısı yaparken başkanlık sistemine değinmemesi dikkat çekti. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1 Kasım seçimleri sonrasında yeniden gündeme getirdiği başkanlık sisteminin hükümetin önceliği olmadığını söylemişti.

Davutoğlu'nun açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

Sadece bizim çözemeyeceğimiz bir mesele var, yeni anayasa. Bugünkü meclis tablosu AK Parti'nin tek başına bunu yapmasına izin vermiyor. Öyle bir anayasa çıkaralım ki, ana gibi bütün bir toplumu kucaklasın. Öyle bir anayasa yapalım ki, sayfalarına girdiğimizde kısıtlayıcı hükümlerle bizi sıkmasın. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Meseleyi kişiselleştirmeden, bütüm muhalefet liderlerine sesleniyorum, gelin hepimizin yüz karası olan, darbe döneminden kalan, 12 Eylül Anayasası'nı tarihe gömelim. Onun yerine çağdaş bir anayasa yapalım.İlk fırsatta muhalefet parti liderleriyle bir araya gelip, yeni anayasayı konuşmayı düşünüyorum. En geniş mutabakatı, yeni bir anayasa ile yapacağımıza inanıyorum. STK'ların da katkılarıyla yeni anayasayı hayata geçirmeyi umuyorum.

İnşallah anayasal değişiklik gerektiren meselelerde iktidar ve muhalefet birlikte hareket eder. Bir yüksek yargıda dağınıklığı giderelim, HSYK’yı yeniden yapılandıralım ki Hakimler ve Savcılar Kurulu kuralım. Üç üst düzey yargının belirlenmesinde parlamentonun payını artıralım. Dört, özel üniversitelerin yurt dışında kurulması ve yurt dışından gelip üniversite kurulmasını sağlayacak düzenlemeyi yapalım. Eylem planı ve reformların takibini bizzat yapmanızı istiyorum.