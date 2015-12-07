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Gezici araştırmasına göre toplumun yarısından fazlası başkanlık sistemini destekliyor

"Yüzde 91,6 Rus uçağının düşürülmesini doğru buluyor"

07 Aralık 2015 20:44

Gezici Araştırma Şirketi’nin başkanlık sistemine toplum desteğini konusunda yaptığı araştırmaya göre, toplumun yüzde 53,5’i başkanlık sistemini destekliyor. Hayır diyenler ise yüzde 40,2 düzeyinde kaldı. Araştırmaya katılanlara Rusya’yla yaşanan uçak krizi konusunda da sorular yöneten Gezici Araştırma Şirketi’nin elde ettiği verilere göre toplumun yüzde 91,6’sı Rus uçağının düşürülmesini doğru buluyor yüzde 74,7’s, de Türkiye’nin krizi iyi yönettiği değerlendirmesinde bulundu.

Gezici Araştırma Şirketi tarafından; 16 il ve 26 ilçede 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 1.264 katılımcı üzerinde yapılan araştırmada

Başkanlık sistemine AKP seçmeninden sonra en büyük desteği MHP seçmeninin verdiği gözlendi. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri öncesinde Başkanlık sistemine desteğin yüzde 32 – 35 civarında olduğu hatırlatılan araştırmada rakamlar arasındaki büyük fark dikkat çekti.

Araştırmada yer alan sonuçlar şöyle: 

 

 

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