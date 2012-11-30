Davutoğlu: ABD'nin Filistin için 'hayır' oyu vermesi bizi üzdü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM’de “üye olmayan gözlemci devlet statüsü” kazanan Filistin için oylamada 'hayır' oyu kullanan ABD'nin tavrının Türkiye'yi üzdüğünü dile getirdi.

Bakan Davutoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin’e “üye olmayan gözlemci devlet statüsü” verilmesi kararını değerlendirdi.

Kararı “tarihi bir karar” olarak nitelendiren Davutoğlu, “Filistin artık bir devlettir” dedi.

Oylamada “hayır” oyu veren ABD’yi eleştiren Davutoğlu, şu şekilde konuştu:

“ABD’nin çok küçük azınlığın içinde yer alması bizi üzmüştür. ABD, bizim müttefikimizdir. Bizim tutumumuz kendileri tarafından bilinir. Umut ederiz ki, bu yeni durumu değerlendirirler. Umarız, ABD bundan sonraki barış sürecine katkıda bulunur. “

İsrail’in de kararından sonra kendisini sorgulaması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, “İsrail’in bu gerçeği kabul etmesi gerekir. 138 ülke neden karşısında tavır aldı, 41 ülke neden çekimser kaldı bunu soğukkanlı bir şekilde düşünmesi gerekir.

Filistin üzerindeki zulüm sürerken bölgede barıştan bahsedilemez. İsrail, ‘dün olduğu gibi yarın da zulme devam edeceğiz’ derse, biz de dün olduğu gibi yarın da İsrail’in zulmüne karşı çıkarız” dedi.

Davutoğlu, “Filistin’in haklarından feragat etmesi için İsrail durmalıdır. İsrail barış istiyorsa bu yeni durumu değerlendirmelidir” şeklinde konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze ziyareti için belirlenmiş bir tarih olmadığını açıklayan Davutoğlu, “Gazzeliler Sayın Başbakanımızı hasretle bekliyor. İnşallah bu ziyaret de bir gün gerçekleşir” dedi.