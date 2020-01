Davutoğlu, balkon konuşmasında Erdoğan'a teşekkür etti, "kıyamete kadar buradayız" dedi

Resmi olmayan sonuçlara göre, AKP oyların yüzde 49,38'ini alarak 316 milletvekiliyle tek başına iktidarı kazandı. Seçim sonuçlarını Konya'da takip eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, sonuçların netleşmesinin ardından hızlı trenle Ankara'ya gitti. AKP Genel Merkez Binası'nda "balkon konuşması" yapan Davutoğlu, 7 Haziran sonuçlarından ders alındığını ifade etti. "Ben 78 milyonun Başbakanı'yım" diyen Davutoğlu, "7 Haziran’da da bugün de söylemek istediğinizi çok iyi anladık. AK Parti, bugünden sonra da toplumun her kesimini kucaklamaya devam edecektir. Sizlere sadece seçimi büyük bir onurla kazanmış AK Parti Genel Başkanı olarak değil 78 milyonun başbakanı olarak hitap ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa mesajı veren Davutoğlu, "Sağlıklı ve şeffaf bir anayasa için, meclise giren bütün partilere yerli ve milli bir anayasa yapalım diyorum. Sivil ve özgürlükçü bir anayasa için elele verelim diyorum." dedi.

"Herkesin hukuku güvence altındadır" diyen Davutoğlu'nun balkon konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aziz Ankara’nın değerli yürekli insanları. 81 vilayetimizde coşkuyla demokrasi bayramı yapan vatandaşlarım. Allah’ın selamı üzerinize olsun. Buradan Türkiye’nin genel merkezinden, bu demokrasi kürsüsünden 78 milyon vatandaşımızın her birine, 780 bin kilometrekarenin tamamına selamlarımızı, muhabbetlerimiz, saygılarımızı sunuyoruz. Kurucu genel başkanımız ve halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir demokrasi ve uzlaşma şölenine çevirdiği bu balkonda size hitap etmekten büyük mutluluk, onur duyuyorum.

İstanbul’a, Diyarbakır’a, Bursa’ya, Şanlıurfa’ya, İzmir’e, Adana’ya, Rize’ye, Konya’ya, 81 vilayetimize selam olsun. İlk başkentimiz Konya’dan, Selçuklu başkentinden Cumhuriyet başkentine geldik. Size selamlar getirdik.

Gurbette olup da yürekleri bu topraklarda olan bütün vatandaşlarımıza, doğusunda batısında, Amsterdam’da, Tokyo’da Londra’da, Berlin’de, Üsküp’de Saraybosna’da, dünyanın dört bir yanında bizleri gözyaşlarıyla, dualarla izleyen bütün yoldaşlarımıza selam olsun. Kudüs’ten Beyrut’tan, Bakü’den Gazze’ye, Bağdat’tan Saraybosna’ya kadar gözlerini bu mübarek ülkeye heyecan içinde çeviren milyonlarca Türkiye sevdalısına selam olsun. Kaderini Türkiye’nin kaderine bağlamış, ellerini semaya çevirmiş, hayır dualarını bu kardeşlerinden eksik etmeyen 1,5 milyarlık İslam’ına selam olsun.

"Vatandaşlarımız destan yazdılar"

Bu partinin kurucu genel başkanına, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha selam ediyorum. 14 Ağustos 2001’den bu yana bu hareketin içinde bulunmuş bütün gönüldaşlarıma bir kez daha selam ediyorum. Yurt içinde ve dışında rekor bir katılım gösteren iradelerine sahip çıkan bütün vatandaşlarıma selam ediyorum. Tercihleri ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız bugün vakur bir şekilde demokrasi destanı yazdılar. Hepsine selam ediyorum. Seçimlerde görev alan kamu görevlilerine, güvenlik birimlerine, yürekli sandık müşahitlerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Aziz Ankaralılar, sizler iradenize sahip çıkarak, sandığı, barışı, birliği, kardeşliği, sağduyuyu seçtiniz. Bütün dünyada barışı hakim kılmak için oylarınızı kullandınız, iradenizi gösterdiniz.

"Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları gördünüz"

2002’den bu yana sahip çıktığınız partinize, hareketinize, evlatlarınıza yine sahip çıktınız. Biz var olduğumuz sürece AK Parti de var olacak dediniz. Milletin kaderiyle bizim kaderimizi bir kez daha birleştirdiniz. Ülkemiz üzerine oynanan oyunu gördünüz, bozdunuz. Burada olacağız dediniz. Kıyamete kadar buradayız dediniz. Sizler o sandıklara eski Türkiye’nin partilerini değil, zihniyetini, kaosu, şiddeti, istikrarsızlığı gördünüz. Her iki vatandaştan birinin oyunu alarak, 81 ilin tamamında oylarını artırarak, AK Parti’ye “Tek başına, iş başına” dediniz.

Hiç vakit kaybetmeden, seherle birlikte iş başına diyoruz. Allah sizden razı olsun değerli vatandaşlarım. Allah gönülden gelen bu tedbirleri bu semalardan hiç eksik etmesin. Değerli vatandaşlarım, Türkiye 7 Haziran’da seçimden sonra bir dizi komplonun hedefi haline geldi. Birileri AK Parti’nin tek başına iktidar olamamasını fırsat bilerek kirli emellerini harekete geçirmek için yola çıktılar. Biz ise 7 Haziran akşamı sizin huzurunuzdaydık, bu balkondan dedik ki:

Bir, bizim milletimizin iradesine saygımız sonsuzdur.

İki, bir an bile milleti hükümetsiz bırakmayacağız ve üç, ne olursa olsun Türkiye’yi 2023 hedeflerine götüreceğiz. Aziz Ankaralılar, şahit misiniz, sözümüzü tuttuk mu? AK Parti’nin tek derdi daha güçlü, daha istikrarlı, müreffeh hale getirmek. Çok şükür ilk andan itibaren kaygı ve endişe yerini umuda ve özgüvene bırakmıştır.

"Herkesin hukuku güvence altındadır"

Türkiye, şu andan itibaren yapılan tartışmaları kenara bırakarak geleceğe bakmalıdır. Bizim büyük hedeflerimiz, rüyalarımız var. Gece gündüz çalışacağız. Milletimiz istikrar, güven istediğini, meselelerine çözüm istediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Milletimiz konuşmuş, dünya duymuştur. Demokrasiden, adaletten, merhametten, şefkatten geriye bir adım gidilmeyecektir. Herkesin hukuku güvence altındadır. 78 milyon vatandaşımızın hukuku mutlak surette korunacaktır. Türkiye daha güzel, daha muktedir, daha güçlü olacaktır. Husumet, nefret ve şiddet dili kaybedecek, Türkiye demokrasiyle özgürleşmeye, kalkınmaya, büyümeye devam edecektir.

"Bu seçimde yenilen yoktur"

Destek veren herkese minnet ve şükranlarımızı bir kez daha ifade ediyorum. Bütün kardeşlerimle aziz millete bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye’yi her türlü kutuplaşma, çatışma ve gerilimden çıkaracağız. Ne istediğini açıkça söyleyen vatandaşlarımız emin ve müsterih olsun. AK Parti’ye oy veren bütün seçmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum ve diyorum ki bugün coşku sizin hakkınız ama coşkuyu vakarla yaşayacaksınız. Bizi bağrına basan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün değilse bile inşallah gelecek seçimde AK Parti’ye oy verecek bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seçimde yenilen yoktur, Türkiye kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, hiç kimse yenilmemiştir. Bütün vatandaşlarımız emin ve müsterih olsunlar.

"Verdikleri mesaj 4 yıllık yönetime yansıyacaktır"

Verdikleri mesaj önümüzdeki 4 yıl yönetime yansıyacaktır. 7 Haziran’da bu meydanda dik durarak bugünkü zaferi aslında o gün akşam müjdelediniz. Siz bu milletin umudu olduğunuzu unutmadınız. Vakarınızı hiçbir zaman terk etmediniz, hepinize teşekkürü borç biliyorum.

"Zafer 78 milyonundur"

7 Haziran’da buradaydık. Türkiye’yi hükümetsiz bırakmayacak, yönetim boşluğuna izin vermeyeceğiz demiştim. Bizler hep buradayız, her seçim sonrasında da burada yeni bir zaferi hep beraber kutlayacağız. Milletimizin mesajını aldık dedim, o gün. Bugün 7 Haziran’da verdiğimiz sözü tutmuş olmanın gururuyla karşınızdayım. Türkiye prangalardan kurtulmuştur, engelleri aşmıştır ve bundan sonra da aşacağını bir kez daha göstermiştir. Milletin iradesine ipotek koymak isteyenler hak ettikleri cevabı almıştır. Zafer 78 milyonundur. Kazanan gençlerdir, kadınlardır, işçilerdir, çiftçilerdir, emeklilerdir. Kazanan 78 milyondur.

"7 Haziran'da da bugün de söylemek istediğinizi anladık"

Biz ellerimizi havaya kaldırdık mı arş titrer. Sandığa gittik mi sandıklar ses verir. Bugünün kazananı yoksullardır, kimsesizlerdir, kısık seslerdir. Bugün çıkan sonuç barışın, demokrasiniz, huzurun ve istikrarın zaferidir. Bugün sadece AK Parti değil, gönül verenler değil, bütün Türkiye kazanmıştır. Umudumuz kazanmıştır, gelecek nesiller kazanmıştır. Bu aziz millet her türlü tartışmaya, kutuplaşmaya son noktayı koymuş, bütün soru işaretlerini bir oyla sona erdirmiştir. Değerli vatandaşlarım. Hiç merak etmeyin, biz mesajınızı aldık. 7 Haziran’da da bugün de söylemek istediğinizi çok iyi anladık. AK Parti, bugünden sonra da toplumun her kesimini kucaklamaya devam edecektir. Sizlere sadece seçimi büyük bir onurla kazanmış AK Parti Genel Başkanı olarak değil 78 milyonun başbakanı olarak hitap ediyorum.

Siyasi tercihi, etnik mezhebi kökeni ne olursa olsun, önümüzdeki 4 yıl aldığımız sorumluluğu bir an ayrım yapmadan yerine getireceğiz. Bu temiz topraklara sadece sevgi tohumları ekeceğiz, sevgi çınarları büyüteceğiz, altında 78 milyonu kardeş kılacağız. Dost kılacağız. Tek bir ferdi dahi dışlanmaya, ayrımcılığa mazur kalmayacak.

Gençlerimize teşekkür ediyorum. AK Parti, kuzeyi, güneyi, doğunun, batının, orta Anadolu’nun tek ve muzaffer partisidir. 63 ilde birinci olduk. Diğer illerde de büyük zaferler kazandık. Bu zafer hepimize aittir. Bu ülkenin farklılıklarını zenginlik kaynağı görmeye, hakların hepsini korumaya kararlıyız. Kimse bu andan itibaren son 13 yılda kazanılan demokratik kazanımlardan geri adım atılacağını düşünmesin. Kimse ayrımcılığa tabi tutulacağı düşüncesine katılmasın. Türkünün, Kürt’ünün, Laz’ının, Çerkez’inin, Arap’ının, Sünni’nin, Alevi’nin onurlu bir yaşam sürmesinin iradesi olmaya devam edeceğiz. Güvenliği özgürlüğe, özgürlüğü güvenliğe asla feda etmeyeceğiz. Teminat altına alan yeni Türkiye’yi hep birlikte almaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızın düşünce ve fikir özgürlüğü, can ve mal güvenliği teminat altındadır. Can ve mal güvenliğinden de terörle mücadeleden de bir an ayrılmayacağız. Eski Türkiye’nin bütün antidemokratik uygulamalarını tarihe gömdük, devam edeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyor Hz. Mevlana, bugün yeni bir gündür. Yeni bir milattır. Bugün 2002 devriminin millet tarafından bir kez daha tescil edilmesidir. Milletimizin öz evlatlarına ilk günkü aşkla, tek başına iş başına dendiği gündür bugün. İlk günkü aşkla, haydi bismillah diyoruz. Tek başına iş başına diyoruz.

Oynanmak istenen oyunu görmüş, Türkiye’nin kaderine sahip çıkmış aziz milletimize taahhütte bulunuyoruz.

Milletimiz bugün Türkiye’ye karşı kurulan kumpasları tümüyle çökertmiştir. 2013’teki yeni Türkiye düşmanlarının kumpası bir kez daha çökertilmiştir. 2013 Aralık’taki kumpas çökertilmiştir. Yeni Türkiye’ye evet denmştir. Eski Türkiye geri gelmemek üzere yerin yedi kat altına gömülmüştür. Yeni Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın 12 yıllık hizmetleriyle, 2023’e doğru inşa edilecektir. Millet tarafından hayata geçirilmiştir. AK Parti 63 ilde birinci, 17 ilde 2, sadece bir ilde üçüncü olarak milletin vücudu, zihni, yüreği, özetle milletin ta kendisi olmuştur. Blok siyaseti, demokrasi karşısında, terör siyaseti sandık karşısında, hayır siyaseti yeni Türkiye’ye evet diyen millet karşısında yenilgiye uğratılmıştır.

4 milyonu aşkın yeni oyla bütün yeni seçmenlere teşekkür ediyorum. Feragat ederek AK Parti saflarına katılan bütün seçmenlere minnetlerimi sunuyorum. Toplum mühendisleri, medya baronları, terör destekçileri sandığa gömülmüş, Türkiye kazanmıştır.

Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Artık enerjinizi Türkiye’nin çıkarları, bu milletin geleceği için harcayın. Artık bu gömleğin Türkiye’ye dar geldiği apaçık ortadadır. Kavga, gürültü, kutuplaşmanın olmadığı herkesin birbirine barış içinde selam verdiği yeni Türkiye için kolları sıvayalım.

'Yerli' ve 'milli' anayasa mesajı

Sağlıklı ve şeffaf bir anayasa için, meclise giren bütün partilere yerli ve milli bir anayasa yapalım diyorum. Darbe anayasalarını bırakarak sivil ve özgürlükçü bir anayasa için el ele verelim diyorum. Biz la ilahe illallah demeye devam edeceğiz. Makamlar, koltuklar gelip geçicidir. Fani olduğumuzun, bir gün gelip geçeceğimizin farkındayız. Bu ak davayı asla kibirle kaybetmedik. Sizlerin evladı olmaya, gözyaşlarıyla sildiğiniz bu milletin evlatları olmaya devam edeceğiz. Kampanya boyunca istemeden de olsa kalbini kırdığımız, küstürdüğümüz, gücendirdiğimiz bir kardeşimiz varsa hakkını helal etsin. Bizim haklarımız bu toprakların havasını soluyan herkese helaldir. En ast kademeden en üst kademeye kadar bütün AK kadrolara selamlarımı gönderiyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Kurucu genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. AK Parti kadrolarının bütün büyüklerine, milletvekillerine, teşkilat mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu hareket birliğiyle, bütünlüğüyle, aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Kimse bu hareket içinde en ufak bir fitne, fesat çıkarılmasını beklemesin. Bizler her zaman milletin huzurunda dediğimiz gibi, biriz, iriyiz, diriyiz.

Bir olmaya var mısınız, iri olmaya var mısınız, Türkiye için diri olmaya var mısınız? Türkiye için hep beraber yürümeye var mısınız? 1 Kasım demokrasi bayramınızı kutluyorum. Allah istikbalimizi, yeni Türkiye istikbalini hepimize mübarek eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun..