Davutoğlu Bakü'de

Bakü'de Türk Şehitliği Anıtı ve Din Müşavirliği önündeki Türk bayrakların indirilmesi, Ankara'nın notası... Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinde yaşanan gergin dönemde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Bakü'ye gitti.



Ermenistan'la açılım, ardından Azerbaycan'ın Türkiye'yi protesto için Bakü'de Türk Şehitliği Anıtı'ndaki Türk bayrağını indirmesi, Cumhurbaşkanı Gül ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında yapılan telefon görüşmesi, Çankaya Köşkü'nün konuşmayla ilgili, ''zorlu bir süreçten geçerken ortaya çıkan bazı duygusal tepkilerin yol açtığı yanlış anlama ve algılar giderildi" açıklamasına rağmen bu kez de, Türk Büyükelçiliği'ne ait Din Müşavirliği önündeki Türk bayrağının indirilmesi... Son olarak da Ankara'nın Azerbaycan'a nota vermesi...



Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerginlik yaşanan bu dönemde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Bakü'ye gitti. Davutoğlu, daha önce planlandığı üzere Bakü'de yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katılacak.



Ancak, Davutoğlu'nun dün netleşen iki görüşmesi, yaşanan son gelişmelerin de gündeme geleceği anlamına geliyor. Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile biraraya gelecek.



Davutoğlu'nun, Türk bayraklarının indirilmesi konusundaki rahatsızlığı dile getirmesi ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın aleyhine hiçbir adım atmayacağını bir kez daha vurgulaması bekleniyor.