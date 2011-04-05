-DAVUTOĞLU BAHREYN'DE MANAMA (A.A) - 05.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'in başkenti Manama'ya geldi. Davutoğlu'nu Manama Havalimanında Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed Bin Muhammed El Halife ve Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Ahmet Ülker karşıladı. Davutoğlu, Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife ile Bahreyn başbakanlığında yaptığı görüşmede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Görüşmede Bahreyn ve bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, başbakanlıktaki görüşmenin ardından Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed Bin Muhammed El Halife ve Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed El Sabah ile öğle yemeğinde bir araya geldi.