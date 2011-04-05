T24 LogoT24 Logo
Politika

DAVUTOĞLU BAHREYN'DE MANAMA (A.A)

05 Nisan 2011 18:14

-DAVUTOĞLU BAHREYN'DE MANAMA (A.A) - 05.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'in başkenti Manama'ya geldi. Davutoğlu'nu Manama Havalimanında Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed Bin Muhammed El Halife ve Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Ahmet Ülker karşıladı. Davutoğlu, Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife ile Bahreyn başbakanlığında yaptığı görüşmede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Görüşmede Bahreyn ve bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, başbakanlıktaki görüşmenin ardından Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed Bin Muhammed El Halife ve Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed El Sabah ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24