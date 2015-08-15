Davutoğlu, Bahçeli'ye üç teklifle gidecek

17 Ağustos Pazartesi günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile koalisyon görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek olan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görüşmeye süreli koalisyon, seçim odaklı azınlık hükümetine destek ve mevcut hükümetle seçime gidilmesi teklifleriyle gidecek.

Yeni Şafak'tan Ayfer Mallı'nın haberine göre, 14 Temmuz'da iki lider arasında gerçekleştirilen görüşmede, Bahçeli, muhalefette kalacaklarını söyleyerek koalisyona kapısını kapatmıştı. Buna rağmen Bahçeli önceki gün yaptığı açıklamalarda, ilk günkü söylemlerini unutarak erken seçime 'zehir' benzetmesi yaparak, koalisyona yeşil ışık yaktı.

Sınırlı süreli koalisyon

Davutoğlu, CHP'ye de sunulan sınırlı süreli koalisyon teklifini, Bahçeli ile görüşmesinde de önerecek. Bahçeli koalisyona sıcak bakmazsa, Davutoğlu'nun seçim odaklı bir azınlık hükümetine destek istemesi bekleniyor. Bahçeli bu seçeneğe de kapıyı kapatırsa son seçenek mevcut hükümet desteklenerek sandığa gidilmesi olacak.

Yol haritası netleşecek

Bahçeli'den gelecek yanıtlar doğrultusunda AK Parti yol haritasını şekillendirecek. AK Parti'nin eylül ayında kongresini yapması gerekiyor. AK Parti, kongrenin duruma göre eylül ayında yapılabileceği gibi, “seçim sonrası"na veya “bir yıl sonrası"na ertelenmesi ihtimali bulunuyor.

Üç dönem belirsizliği

70 isim, üç dönem kuralına takıldığından 7 Haziran'da listelerde yer alamamıştı. Erken seçimde bu isimlerin yeniden aday olup olamayacağı veya seçimler sonrası üçüncü dönemine giren 27 ismin listelere girip giremeyeceği de bu süreçte netlik kazanacak.