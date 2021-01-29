Davutoğlu: Bahçeli, Cumhurbaşkanı'na ağır hakaretlerle konuşmaya başladı; 'o makama söz ettirmem' dedim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2015 koalisyon görüşmelerine ilişkin "Açıklarsak insan içine çıkamaz" sözlerine "Neymiş, 2015 yılında koalisyon görüşmesi yaptığımızda ona öyle şeyler söylemişiz ki insanların yüzüne bakamazmışız. Açıklayın Sayın Bahçeli! Ne olmuşsa açıklayın!" diyerek yanıt verdi.

Partisinin Karaman İl Başkanlığı açılış töreninden konuşan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ne olmuşsa açıklayın!"

Ahmet Davutoğlu, MHP liderinin sözlerine ilişkin “Bahçeli son grup konuşmasında bizi yalancılıkla itham etti. Neymiş, 2015 yılında koalisyon görüşmesi yaptığımızda ona öyle şeyler söylemişiz ki insanların yüzüne bakamazmışız. Açıklayın Sayın Bahçeli! Ne olmuşsa açıklayın!" dedi.

"O makama söz ettirmem dedim!"

Davutoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Ama ben size söyleyeyim olanı, Sayın Bahçeli o gün Sayın Cumhurbaşkanı’na ağır hakaretlerle konuşmaya başladı, ben ise ben buraya Cumhurbaşkanı’nın görevlendirmesiyle geldim, o makama söz ettirmem dedim. Sonra terörle mücadeleyle ilgili bilgi verdim ve kendisine “Böyle zor bir dönemde askerimiz polisimiz her yerde terörle mücadele ederken bu ülkeyi hükümetsiz bırakmayın, gelin koalisyon kuralım” dedim, “Olmaz, gidin CHP ile HDP ile koalisyon kurun” dedi. Peki, “Öyleyse bir seçim koalisyonu kuralım ülkeyi birlikte seçime götürelim, ülkeyi hükümetsiz bırakmayalım” dedim, “Olmaz” dedi” şeklinde yanıt verdi.

"Ülke ekonomisini batırdı, hesap vermeden kaçıp gitti"

Gelecek Partisi liderinin gündeminde hayat pahalılığı da vardı. Berat Albayrak’ın Türk Lirası’nın değerini yerle yeksan ettiğin söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Bütün bu fiyat artışlarının birinci sorumlusu yanlış politikalarla, harcanan 130 milyar dolar rezervle, Türk lirasının değerini yerle bir eden ve sonra kaçıp giden kendi damadındır sayın Cumhurbaşkanı. Sonra çiftçiye ve esnafa hesap vereceksin. Gübre mazot tohum fiyatı artmasa çiftçi, esnaf bu fiyatları artırır mı? Niye artar? Çünkü döviz kuru arttı, bunlar dövizle alınıyor. Cumhurbaşkanı’nın örtmek istediği hata kendi damadının hatasıdır. Ülke ekonomisini batırdılar, esnafa ceza kesmeye çalışıyorlar. Bir ülkede 130 milyar dolar rezerv kaybı varsa o ülkenin Merkez Bankası da, Hazine ve Maliye Bakanı da istifa eder ama böyle kaçıp gitmez, milletin önünde hesap verirler. Esnafın üstüne yüklenmenin bir anlamı yok.”