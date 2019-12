Davutoğlu Azerbaycan'da şehitliği ziyaret etti

Karabağ sorununa vurgu

Türkiye-Ermenistan protokolu

Bayrak sitemi

"Bursa'daki olay provokasyon"

Ahmet Davutoğlu ve Elmar Memmedyarov, kalabalık bir heyetle ziyaret ettikleri Şehitler Hiyabanı'nda Türk şehitlerin ve Azeri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.Azeri basınının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, her iki dışişleri bakanı da dostluk mesajları verdiler.Bir süre önce, Şehitler Hıyabanı'ndaki Azerbaycan ve Türkiye bayrakları, 2008 yılında çıkmış olan "bayrakla ilgili" yasa çerçevesinde kaldırılmıştı.Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 21'ci Toplantısına katılmak için Bakü'de bulunan Davutoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Karabağ sorunu çözülmeden Türk-Ermeni sınırının açılıp açılmayacağı yönündeki bir soru üzerine Davutoğlu, hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hem de kendisi tarafından bu konudaki "ilkesel pozisyonlarının çok açık bir şekilde ifade edildiğini" belirterek, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğü kadar azizdir ve bizim açımızdan stratejik önceliğe sahiptir" diye konuştu.Davutoğlu, "Hiçbir şey Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünden, Azerbaycan'ın refahından, Azerbaycan'ın istikrarından ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinden daha önemli değildir. Bunun çok açık bilinmesini istiyorum" dedi.Azerbaycan topraklarının 17 yıldan fazladır işgal altında bulunduğunu hatırlatan Davutoğlu, "17 yıldır bu işgalin sona ermesi için bütün çabamızı Türkiye olarak her dönem gösterdik" diye konuştu.Davutoğlu, Azerbaycan'ın bağımsızlığının tanındığı günden bu yana Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve ebediyete kadar yanında olacağını ifade ederek, "Hiçbir şey, yer gök yere inse dahi, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olması gerçeğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları konusunda Türkiye'nin pozisyonunu değiştiremez" ifadelerini kullandı.Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesine dair imzalanan protokollerle ilgili olarak Davutoğlu, "Bu protokollerin, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının çözümüne de ivme katacağını düşünüyoruz" dedi.Davutoğlu, bu normalleşmenin "ancak ve ancak bölgede kapsamlı normalleşme olursa" sağlıklı olabileceğini ifade ederek, "Kapsamlı anlayıştan kastımız, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının çözülmesidir" şeklinde konuştu."Karabağ konusunda ne gelişme olursa olsun Türkiye'nin her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini" ifade eden Davutoğlu, "Çünkü işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kendi topraklarımız gibi görüyoruz ve bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz" dedi.Davutoğlu, Karabağ sorununun çözümüyle ilgili görüşmelerde bir dinamizmin oluştuğunu, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 5 ay içinde 5 kez bir araya geldiğini ve ilk defa Laçin koridoruna teknik inceleme yapmak üzere bir uluslararası heyetin gittiğini kaydetti."Bunları sağlayan şey nedir, dünyada ne değişti ve Karabağ meselesi bu kadar gündeme geldi?" diye soran Davutoğlu, kendi sorusunu şöyle yanıtladı: "Değişen en önemli şey Kafkaslar konusunda Türkiye'nin takip ettiği aktif politikadır. Şu ana kadar gittiğimiz hiçbir uluslararası toplantı yok ki, hiçbir ikili toplantı yok ki Türkiye'nin ilk gündem maddesi Karabağ olmasın. Türkiye bundan sonra da her zeminde, Azerbaycan gündeme getirmese dahi Karabağ'ı ve Azeri-Ermeni ihtilafının çözümünü gündeme getirecek. Bu bizim milli meselelerimizden biridir, çünkü biz Azerbaycan toprağıyla bizim toprağımız, Azerbaycan bayrağıyla bizim bayrağımız arasında bir ayrım yapmayız, hiçbirini yabancı görmeyiz."Azerbaycan'daki "bayrakla ilgili" yasa uyarınca Türk Şehitliği, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği'nin yanısıra Türk okullarında indirilen Türk bayraklarıyla ilgili Davutoğlu, "Bizim de bayrak kanunumuz var ama bizim bayrak kanunumuzda Azerbaycan istisnadır. Biz, Azerbaycan bayrağını yabancı bayrak kabul etmiyoruz. Eğer bir gerek olursa 72 milyon Türk o bayrak (Azeri bayrağı) için de aynı kendi bayrağı için ölmeye hazırdır, o bayrak bizim için yabancı değil" diye konuştu."Biz dost ve kardeş Azerbaycan'da da Türk bayrağını yabancı bayrak olarak görülmesini istemiyoruz" diyen Davutoğlu, bu görüşlerini Azeri yetkililerle de paylaştığını belirterek, Azerbaycan'daki uygulamaları ise Azeri kardeşlerinin takdirine bıraktığını söyledi.Bayraklar konusunu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mmmedyarov ile görüştüklerini belirten Davutoğlu, "Bu yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için dostça, samimi bir şekilde görüştük. Bizim için Türk bayrağı neyse Azerbaycan bayrağı da odur" dedi.Bursa'daki Ermenistan-Türkiye futbol maçının yapıldığı stada Azeri bayrakların getirilmesine konulan yasağa da değinen Davutoğlu, o gün Bursa'da binlerce Azeri bayrağının evlere, dükkanlara ve sokaklara asıldığını ifade ederek, "Stadın içinde ben de vardım, 50'yi aşkın bayrak (Azeri bayrak) stattaydı. Değişik yerlerde, tam da şeref tribününün karşısında vardı" diye konuştu.FIFA tarafından son anda Azeri bayrağına yasak getirildiğini ifade eden Davutoğlu, kontrollü bir biçimde, belli bir sayıda Azeri bayrağının stada girmesine izin verildiğini ve geri kalan bayrakların ise kontrollü bir biçimde saygı gösterilerek toplandığını anlattı.Bir çöp kutusuna atılan Azeri bayrağıyla ilgili görüntülerin kendisini de rahatsız ettiğini dile getiren Davutoğlu, "Biz bunu tahkik ettiriyoruz. Türkiye'de hiçbir yerde çöp kutusunun üzerine WC yazılmaz. Birisi hem onu yazıyor, hem o çöp kutusunu yapıyor, hem de bu resmi çekiyor, burada bir provokasyon var. Bizimle kardeşlerimiz arasına fitne sokmak isteyen bir provokasyon" dedi.Davutoğlu, "Yer, gök yere inse dahi Türkiye ile Azerbaycan arasında kim ne fitne koyarsa koysun, Türkiye'de Azerbaycan bayrakları dalgalanmaya devam edecek. Ne olursa olsun, Azerbaycan bayrağı Türkiye'de ebediyen dalgalanacaktır. Çünkü bizim bayrağımızdır" diye konuştu.Bakü'deki Türk Şehitliği'nde indirilen bayraklar konusunda da Davutoğlu, "Bunlar sizin şehitlerinizdir. Azerbaycan için can veren şehitlerimiz, bu şehitlerin gölgesinde uyuduğu bayraklarımız ve o şehitler için fatiha okunmak üzere yapılmış olan Şehitlik Camisini biz Azerbaycan'a emanet ettik" diyerek, şöyle devam etti: "Şehitlerimiz bizim için kutsal mekandadır. Bu şehitlerimiz Anadolu'nun her bir yerinden, Balkanlar'dan, Üsküp'ten buraya gelmişler. Biz toprak farkı gözetmedik, burası da bizim toprağımız diyerek buraya geldiler. Konya'da doğmuş olabilirler ama bu sizin şehitleriniz bizim değil. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir hassasiyet oluştu, bunu da Azerbaycanlı kardeşlerimizin çok iyi anlaması gerekiyor. Bunlar sizin şehitleriniz."Davutoğlu, ayrıca Azeri ve Türk basınına çağrıda bulunarak, "Burada en büyük görev sizlere düşüyor. Biz kapalı kapılar ardında çök güzel şeyler konuşuyoruz ama medyanın da bu konuda yardımcı olması gerekiyor. Birisi provokatif olarak resim veya birşey getirir ama Azeri ve Türk basının Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğine yardımcı olması gerekiyor" dedi.Bu arada, Minsk Grubunun yarın Viyana'daki toplantısına Türkiye de üst seviyede katılıyor. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün bu toplantılar için halen Viyana'da bulunduğu ve görüşmelere başladığı belirtiliyor.