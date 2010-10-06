-DAVUTOĞLU: AZERBAYCAN İLE BAYRAK KRİZİ YOK ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ile Azerbaycan arasında bayrak krizi yaşandığı" iddialarıyla ilgili olarak, "Bizim için Azerbaycan ve Türkiye bayrakları aynı ölçüde saygı duyulan bayraklardır. Bu konuda hiçbir kriz yok, yeni bir kriz ortaya konmaması lazım" dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bazı basın organlarında çıkan Azerbaycan ile bayrak krizi yaşandığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, kendilerine böyle bir bilgi ulaşmadığını belirterek "Ortada da bir kriz yok. Bu tür basın haberleriyle dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasında kimse herhangi bir sıkıntı varmış hissi uyandırmamalıdır. Bizim için Azerbaycan ve Türkiye bayrakları aynı ölçüde saygı duyulan bayraklardır. Bu konuda hiçbir kriz yok, yeni bir kriz ortaya konmaması lazım" diye konuştu. Bir gazetecinin 20-22 Ekim tarihinde OECD'nin Kudüs'te toplanacağı ve bu toplantıya da Türkiye'nin bir heyet göndereceği yönündeki bilgileri hatırlatarak, "Gerilen ilişkiler sonrası Türkiye'nin böyle bir adım atması bir yumuşama sinyali olarak alınabilir mi?" şeklindeki sorusuna Bakan Davutoğlu, "Bu sadece söylenen birşey. Bu konuda verilmiş ve netleşmiş bir kararımız yok. Bu çok taraflı bir toplantı. Katılınacak diye verilmiş bir kararımız yok" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Polonya'nın AB dönem başkanlığında özel bir beklentisinin olup olmadığı yönündeki soruya Bakan Davutoğlu, beklentilerinin yüksek olduğunu, Polonya'nın hem Türkiye'nin yakın bir dostu olarak hem de AB'nin tüm süreç ve ilkelerine sadık bir dönem başkanı olarak Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere büyük bir ivme katacağına inandıklarını söyledi. Polonya'nın gerek Kıbrıs, AB-NATO gibi kritik konularda, gerekse Türkiye'nin AB müzakere sürecinde fasılların açılması gibi teknik konularda Türkiye'yi en yakından anlayacak ülke olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Polonya'dan beklentimiz yüksek, güvenimiz ise tam" diye konuştu. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise daha önceki dönem başkanlarının Türkiye'nin müzakere sürecinde dönem başkanlıklarında en az bir başlığı kapatmayı hedeflediklerini belirterek, "Biz de müzakere sürecinde en az bir faslı kapatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. -"LEHİSTAN BÜYÜKELÇİSİ GELDİ"- Dışişleri Bakanları Davutoğlu ve Sikorski'nin ortak basın toplantısında ilginç diyaloglar da yaşandı. Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'nin, konuşmasına "Lehistan Büyükelçisi geldi sayın bakan" diye başlaması üzerine, bu söylemin nereden geldiğini Dışişleri Bakanı Davutoğlu açıkladı. Bakan Davutoğlu, 19. yüzyılda Polonya işgal altındayken Osmanlı protokolünde resmi törenlerde diğer büyükelçiler geçit yaparken işgal altında olması dolayısıyla Polonya Büyükelçisinin bulunmadığını, Osmanlı Devletinin protokol memuru "Lehistan Büyükelçisi" diye anons ettiği zaman bir başka protokol memurunun çıkarak, "Lehistan Büyükelçisi yolda, geliyor sultanım" diyerek Polonya'nın bağımsızlığının yakın olduğunu belirttiğini anlattı. Bunun Osmanlı İmparatorluğunun Polonya'nın bağımsızlığına verdiği desteği gösterdiğini ifade eden Davutoğlu, "O günden bugüne bizim için Polonya'nın bağımsızlığı, istikrarı, gücü Türkiye'nin gücü gibi görülür" diye konuştu. Polonyalı Bakan da "Polonya'da okula giden her çocuk tarih derslerinde bunu öğrenir" diyerek karşılık verdi.