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Davutoğlu: Ayrımcılığa karşı bir Roman arkadaşımızı danışman yapacağım

'Mesele adayların listeye girmesi değil. Mesele romanların gönlüne girmek'

19 Nisan 2015 16:20

Roman STK temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Romanlara karşı ayrımcılıkların önüne geçmek için Başbakanlık’ta bir birim kuracağım ve sizlerle istişare ederek bir Roman arkadaşımızı kendime danışman yapacağım. Roman vatandaşlarımıza 5 bin kişilik istihdam olanağı sağlayacağız” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Roman STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle, Dolmabahçe Ofisi'nde kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya ünlü şarkıcı Kibariye de katıldı.

İşte Davutoğlu’nun burada yaptığı konuşmadan satır başları:

1934 yılında tek parti döneminde çıkan iskan kanunu nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu Roman vatandaşlarımızdan özür dilemeye çağırıyorum.

Mesele adayların listeye girmesi değil. Mesele romanların gönlüne girmek.

Canını malını ortaya koyan romanlara ayrımcılık yapılmasına izin vermeyeceğiz.

Romanlara karşı ayrımcılıkların önüne geçmek için Başbakanlık’ta bir birim kuracağım ve sizlerle istişare ederek bir Roman arkadaşımızı kendime danışman yapacağım.

Roman vatandaşlarımıza 5 bin kişilik istihdam olanağı sağlayacağız.

Pozitif ayrımcılığa en fazla sizler layıksınız. Çünkü o iskan kanununu çıkaran zihniyet size yıllarca ayrımcılık yaptı.

AK partili bütün belediyelere talimat göndereceğiz ve meslek kurslarıyla ilgili Roman kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapacaklar.

Uyuşturucu ile mücadelede sizlerle beraber hareket etmek istiyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede Romanları en ön safta görmek istiyoruz.

Roman kültür ve sanatı için çalışma yapacağız. Romanların romanı daha yazılmadı...

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