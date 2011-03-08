-DAVUTOĞLU ATİNA'DAN BARIŞ MESAJI VERDİ ATİNA (A.A) - 08.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Yunanistan'dan herhangi bir tehdit algılamamız yok, Yunanistan'ın da bizden bir tehdit algılaması içinde olmaması lazım" dedi. Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve Dışişleri Bakanı Dimitris Druças ile görüşecek olan Davutoğlu, yarın da çeşitli temaslarda bulunmak üzere Selanik, İskeçe ve Gümülcine'yi ziyaret edecek. Bakan Davutoğlu, Atina'ya giderken uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı öncesinde hazırlık için bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, komşu ülkelerle sıfır problemin ötesinde maksimum işbirliği gerçekleştirmek istediklerini, Ege'yi dostluk ve refah bölgesi haline getirme kararlığında olduklarını kaydetti. "Yunanistan'dan herhangi bir tehdit algılamamız yok, Yunanistan'ın da bizden bir tehdit algılaması içinde olmaması lazım" diye konuşan Davutoğlu, bugün Yunan aydınlarla bir araya geleceğini bildirdi. Davutoğlu, "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Bugün bu paradigmanın ana unsurları üzerinde duracağım. Ortak geçmişimizi çatışmacı bir üslupla değil de daha işbirliği içinde ve barışçı bir üslupla ele almak gerek. Geleceği birlikte inşa edeceğimiz yeni bir paradigmayı kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.