“Davutoğlu aslında TikTok’u reddetmiş”

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sosyal paylaşım uygulaması TikTok’u kullanmasıyla gündeme geldi. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Davutoğlu uygulamayı kullanmaya başta sıcak bakmadı.

TIKLAYIN | Davutoğlu TikTok'ta: "Gençler nerede biz oradayız"

Davutoğlu bu öneriye ilk etapta mesafeli yaklaştı ve ‘siyasi bir kişilik olarak çok uygun düşmeyeceğini belirterek’ reddetti. Ancak bu ret kararına karşın yeni partinin genç yönetici kadroları vazgeçmedi. Genç partililer, “Gençlere ulaşmak için burada olmalıyız” diyerek sonunda Davutoğlu’nu ikna etti ve hesaba onay verildi. Davutoğlu ilk paylaştığı videoda, “Gençlik nerede dedim? ‘TikTok’ta’ dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede, biz oradayız” ifadesini kullandı.