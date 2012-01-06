-Davutoğlu, Ashton ve Salihi ile telefonla görüştü ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile telefonla görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Davutoğlu'nun İran ziyaretinin sonuçları ve İran'ın nükleer programı ele alındı. Davutoğlu ayrıca, kendisini arayan Ürdün Dışişleri Bakanı Nasser Judeh ile de telefonla görüştü. Görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.