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Politika

Davutoğlu Amerika'dan sonra Azerbaycan'da

Amerika'daki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Azerbaycan'a geldi.

19 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD'de geçen hafta yapılan Nükleer Güvenlik Zirvesi kapsamında Amerikan yönetimi ile görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Azerbaycan'a geldi.





Davutoğlu'ndan İran'a yaptırıma sert çıkış


Davutoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi.


Başkent Bakü'nün Zagulba bölgesindeki cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan görüşmeden önce basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Davutoğlu, Aliyev'le görüşmesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memedyarov ile bir araya gelecek.


İki bakanın görüşmelerinin ardından açıklama yapması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Azeri yetkililerle Ermenistan ile ilişkiler ve protokoller konularında değerlendirmelerde bulunacağını kaydetmişti.


Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Azerbaycan'dan sonra İran'a da giderek, ABD yönetimi ile İran'ın nükleer çalışmaları hakkında yaptığı görüşmede edindiği intibaları Tahran yönetimine aktaracak.

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