Davutoğlu Amerika'dan sonra Azerbaycan'da

T24 -

Davutoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi.Başkent Bakü'nün Zagulba bölgesindeki cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan görüşmeden önce basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Davutoğlu, Aliyev'le görüşmesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memedyarov ile bir araya gelecek.İki bakanın görüşmelerinin ardından açıklama yapması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Azeri yetkililerle Ermenistan ile ilişkiler ve protokoller konularında değerlendirmelerde bulunacağını kaydetmişti.Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Azerbaycan'dan sonra İran'a da giderek, ABD yönetimi ile İran'ın nükleer çalışmaları hakkında yaptığı görüşmede edindiği intibaları Tahran yönetimine aktaracak.