Davutoğlu: Altı genel başkan Meclis çoğunluğunun nasıl sağlanacağını önyargısız konuşmalı; bölgesel ittifak mı, ortak listeler mi, sonra gündeme gelir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı yeni seçim yasası teklifinin Millet İttifakı'nı bölmeyi hedeflediğini belirterek "Altı genel başkan Meclis çoğunluğunun nasıl sağlanacağını önyargısız konuşmalı; bölgesel ittifak mı, iller bazında ittifak mı, ortak listeler mi, bütün bunlar sonradan seçenek olarak masada tartışılır" ifadelerini kullandı.



Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.





Cumhur İttifakı'nın TBMM'ye sunduğu seçim yasası teklifini değerlendiren Ahmet Davutoğlu, "İktidar taktik savaşlarına başladı. Yeni seçim yasasında siyasi ahlaksızlık var. Gelecek Partisi olarak iktidarın bu yasa ile nereye mayın koyduğunu tek tek inceliyoruz" dedi.



CHP, İyi Parti, Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti ile kurulan masanın Türkiye'ye umut olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu "6'lı masa Meclis çoğunluğunu hedeflemeli. Altı genel başkan Meclis çoğunluğunun nasıl sağlanacağını önyargısız konuşmalı; bölgesel ittifak mı, iller bazında ittifak mı, ortak listeler mi, bütün bunlar sonradan seçenek olarak masada tartışılır. Türkiye demokrasisinin çıkarına tutum sergilemeliyiz. Bütün muhalefet partileri, biz de dahil, fedakarlık yapabilmeliyiz. Küçük hesaplar peşinde olmamalıyız. Sabırla, taş üstüne taş koymalıyız" diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemelen 2. tura kalacağını, Meclis tablosunun ortaya çıkacağını belirten Gelecek Partisi lideri, "O yüzden Meclis’teki matematik önemli" dedi.

Türkiye'de muhafazakarlık, laiklik ve milliyetçilik çizgilerinin dönüştüğünü, siyasi partilerin seçimlerden sonra yeniden şekilleneceğini aktaran Davutoğlu, "6'lı masanın en büyük kazancının kutuplaşmaya karşı olması. Birlikteliğimizi sorgulayan seçmene dedim ki; sizin hiç CHP’li komşunuz yok mu, bir deprem olsa birbirinize yardım etmeyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yeni seçim yasası ile kendi ittifakını bombaladığını belirten Davutoğlu, "MHP, Cumhur İttifakı'nın oy kaybını önlemek için muhalefet yapmaya çalışacak" yorumunu yaptı.

Davutoğlu, 2015 yılında seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapan ve daha sonra HDP'den istifa eden Müslüm Doğan'ın "HDP'ye 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından koalisyon teklifi yapıldı" sözlerine de "HDP’ye o dönem koalisyon teklifim olmadı. Seçim hükümeti için bakanlık görüşmesi yaptım" yanıtını verdi.



Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Türkiye'nin dış politikasındaki hareketliliği de değerlendiren Ahmet Davutoğlu, "İktidarda kim olursa olsun Türkiye'nin önemi kaybolmaz. ABD Başkanı Biden, Türkiye'yi önemsediği için aradı. Türkiye önce kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'ndeki itibarını restore etmeli" diye konuştu.



Davutoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala davasına ilişkin eleştirilerinde haklı olduğunun da altını çizerek "AİHM Türk vatandaşlarının hukukunu koruyor” dedi.