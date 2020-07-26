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Politika

Davutoğlu: Allah'ın mescidine kimin gireceğine iktidar karar verdi

"Kayyımların uygulamalarına son vereceğiz"

26 Temmuz 2020 20:18

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ayasofya Camii'nin açılışına ilişkin 'ayrımcılığın açılışa da taşındığını' vurgulayarak, "Allah'ın mescidine kimlerin girip giremeyeceğine bu iktidar karar verdi dün. Katılamadığımız için değil, muhataplarımızın bu duruma düşmesine üzülüyoruz" dedi.

Partisinin Batman il kongresinde konuşan Davutoğlu, ana dilin eğitim ve sosyal hayatta öğretilmesinin toplumsal barış ve dayanışmayı tahkim edeceğine inandığını söylerken, "Yurt dışında bana 'prime minister' dendiğinde rahatsız olmayanlar, 'serok vezir' dendiğinde niye rahatsız oluyor? Bu toprakların has dili olan Kürtçe olarak seslenildiğinde niye rahatsız oluyorlar?" diye sordu.

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