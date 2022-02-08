Davutoğlu, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat ile görüştü: Böyle bir irfan, hikmet ocağına ticarethane muamelesi yapılamaz

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, cemevine gelen 30 bin TL'lik elektrik faturasının ardından Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat ile görüştü. "Cemevlerine gönderilen yüksek elektrik faturaları asla kabul edilemez" diyen Davutoğlu, "Böyle bir irfan, hikmet ocağına ticarethane muamelesi yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, cemevine gelen 30 bin TL'lik elektrik faturasının ardından Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat ile görüştü. Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat, cemevine gelen 30 bin TL'lik elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Fırat, "Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz" diyerek, cemevine ticarethane tarifesi üzerinden fatura gönderilmesini eleştirmiş, "Bu ay dergahımıza 30.000 TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun…" demişti.

"27 Şubat'ta büyük bir protestomuz var, Türkiye genelinde her ilde"

Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat'ı ziyaret eden Davutoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Hızır Orucu vesilesiyle Garip Dede Türbesi'ni ziyaret ettik, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Celal Fırat'la görüştük. Cemevlerine gönderilen yüksek elektrik faturaları asla kabul edilemez. Böyle bir irfan, hikmet ocağına ticarethane muamelesi yapılamaz" dedi.

Görüşmede Fırat, "Alevi Dernekler Federasyonu olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldık. Yarın dava açıyoruz. 27 Şubat'ta büyük bir protestomuz var, Türkiye genelinde her ilde. İstanbul'da Kadıköy meydanında olacak. Bu ülkede artık gerçekten canımız yanıyor. Hangi inançtan olursa olsun birlik bütünlük içerisinde beraber yaşamak gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.