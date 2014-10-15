Davutoğlu AKP'li başkanlara seslendi: Bazı belediyeler sizlere itfaiye aracı vermedi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu belediye başkanları ile yaptığı görüşmede, Kobane eylemlerinde bazı belediye başkanlarının AKP'li belediyelere itfaiye aracı vermediğini ileri sürdü.

DHA'nın haberine göre, Ak Parti Genel Merkezi'nde 70 belediye başkanı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası belediye başkanlarına hitap eden Ahmet Davutoğlu, çözüm süreci vurgusu yaparak, "Çözüm süreci bizim irademizdir. En güçlü şekilde bu iradeyi savunmaya korumaya devam edeceğiz halkımızın huzuru için. Ama çözüm sürecinin kamu düzensizliğine bir bahane olarak kullanılmasına da izin vermeyeceğiz. Onların yaptığı vandalizm karşısında onlara da göstereceğiz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları ve yerel yöneticileri sahipsiz değildir" dedi.

'Bu vandallar ekonomik canlanmayı tahrip etmek istedi'

Zor bir haftanın geride bırakıldığını ve toplantının zamanlamasının bu yüzden önemini belirten Davutoğlu, "Dinlediklerim daha açık ve berrak bir resim ortaya koymak bakımından ciddi ipuçları verdi. Bu vandallar, bu şiddet ve terör yanlıları aslında bayramda başlattıkları saldırılarla 3 temel hususu hedef aldılar. Kamu binaları ve kurumlar. İş yerleri tahrip edildi. Sivil araçlar yakıldı. Burada çözüm sürecinin bölgeye getirdiği barış ortamının yatırımları teşvik etmesiyle elde edilen ekonomik canlanma ve bölge halkının ümitleri tahrip etmek istendi" diye konuştu.

'Demokrasi kahramanları olarak başınız dik olmalı'

Belediye başkanlarına hitap eden Davutoğlu, "Nasıl bir baskı ortamının kurulmak istendiğini biliyoruz. Sizler o baskı ortamına direnerek bölgede ve Türkiye'de demokrasiyi savundunuz. Son vandalizm ve şiddet eylemleri karşısında da dimdik durarak demokrasi kahramanı oldunuz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi demokrasi kahramanları olarak başınız dik olmalı. Sizler bölge halkının gerçek temsilcilerisiniz. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da hala en büyük parti Ak Parti'dir. Oradaki kardeşlerimizin temsilcileri yerel yöneticiler olarak sizlersiniz. Gündeme getirdiğiniz konular talepleriniz tek tek gözden geçirilecek" dedi.

'Yakılan araçlarınız birse, ikisi gelecek'

Belediyelerin son dönemde yaşanan sokak olaylarında gördükleri her zararın karşılanacağını ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sizin yakılan araçlarınız bir ise ikisi gelecek. Yangınlar sürerken bazı büyükşehir belediye başkanlarının sizlere itfaiye aracı vermediğini biliyoruz. Yangın sürerken itfaiye araçları depoda ya da garajda beklemesi bir suçtur. Biz belediyelere bu imkanları halkımız ihtiyaç hissettiğinde verilmesi üzerine verdik. Bununla ilgili de tedbir alacağız. Batıdan Orta Anadolu'dan bir kardeş belediye tahsis edilecek ve bunlar Türkiye'nin doğusunun batısının farklı olmadığını görecekler. Şimdi yardımlaşma seferberliği ilan ediliyoruz."

Sözlerine son verirken belediye başkanlarına 'özgüveninizi kaybetmeyin' çağrısı yapan Davutoğlu, "Her şey telafi edilir. Yıkılan bina yeniden yapılır. Yanan yerde çok daha güzel eserler inşa edilir. Telafi edilmeyecek tek şey özgüven eksikliğidir. Kendimize kaybettik mi işte o zaman telafisi mümkün olmayan bir yola gireriz. Zaten bu vandalların eşkıyaların hedefi de sizin kendinize güveninizi kaybetmenizi istediler. Ne olursa olsun özgüveninizi kaydetmeyin" dedi.