Davutoğlu: AKP-MHP koalisyonu ekonomi bilimiyle savaşıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomi üzerinden iktidara eleştirilerde bulunarak, "Son bir yıl içinde TL dolara karşı yüzde 87 değer kaybederken, Rus rublesi dolara karşı yüzde 12 değer kazandı; Ukrayna Grivnası ise sadece yüzde 8 değer kaybetti. Neden biliyor musunuz? Rusya ve Ukrayna birbirleriyle savaşırken AK Parti-MHP Koalisyonu ekonomi bilimiyle savaşıyor" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomi üzerinden iktidara yüklendi.

Ekonomik çöküntü konusunda başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidarın mazeretinin “Dış mihrak ve dış etki” olduğunu savunan Davutoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatarak şöyle dedi:

“Ama rakamlar öyle söylemiyor. Son bir yıl içinde TL dolara karşı yüzde 87 değer kaybederken, Rus rublesi dolara karşı yüzde 12 değer kazandı; Ukrayna Grivnası ise sadece yüzde 8 değer kaybetti. Neden biliyor musunuz? Rusya ve Ukrayna birbirleriyle savaşırken AK Parti-MHP Koalisyonu ekonomi bilimiyle savaşıyor!”