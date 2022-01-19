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Politika

Ahmet Davutoğlu, AKP'lilere seslendi: 'One Minute' günlerinden bugünlere; itibarımızı sarsan bu tabloyu görün ve sesinizi yükseltin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye bir ziyareti olabileceğini açıklamıştı

19 Ocak 2022 16:56

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ziyaretiyle ilgili İsrailli yetkililerin “Bu konuda alınmış nihai bir karar yok” değini yazdı. Davutoğlu, “One Minute’ günlerinden bugünlere... AK Partili kardeşlerime sesleniyorum: İtibarımızı sarsan bu tabloyu görün ve sesinizi yükseltin!” çağrısında bulundu. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile  düzenlediği ortak basın toplantısında  "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir" demişti. 

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, İsrail CB Türkiye’yi ziyaret edecek diyor; İsrailli yetkililer ise küçümseyen tavırla 'Bu konuda alınmış nihai bir karar yok' diyor. 

“One Minute” günlerinden bugünlere... AK Partili kardeşlerime sesleniyorum: İtibarımızı sarsan bu tabloyu görün ve sesinizi yükseltin!" ifadelerine yer verdi. 

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