Davutoğlu: AKP, kendi değerlerini hızla zayıflatıyor; bizi üzen dostlarımızın suskunluğudur

Ahmet Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde "Pelikan Dosyası" adıyla Wordpress'te açılan blogla ilgili olarak ilk kez konuştu. Kendisinin "Hoca", Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da "Reis" olarak anıldığı bloğun kimler tarafından yayınlandığını bildiklerini kaydeden Davutoğlu, "Bilinmediklerini sanıyorlar, herkes biliyor, kimler olduğunu, kimler tarafından kaleme alındığını, hangi yalıdan yazıldığını. Ama çıkıp sahiplenemiyorlar, çünkü onlarda gayri ahlaki bir iş yaptıklarının farkındalar" dedi. Davutoğlu, sözlerinin devamında "AKP kendi değerlerini hızla zayıflatıyor. Yapılan şey itibar suikastidir. Bizi üzen dostlarımızın suskunluğudur'' ifadesini kullandı.

Davutoğlu, söz konusu bloğun açılmasından dört gün sonra istifa ettiğini açıklamıştı.

'Erdoğan için canını feda edecekler'den Davutoğlu'na yaylım ateşi: Pelikan dosyası!

Konya'da yayın yapan Kanal 42 Televizyonu'nun sahur programına konuk olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, darbe girişiminin ardından ileri sürülen "Kutlu Doğum Haftası, FETÖ işidir" iddiasına da tepki gösterdi. Bahsi geçen iddianın hedefinde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in olduğunu hatırlatan Davutoğlu, "Bizi en çok üzen ise dostlarımızın bu konuda suskunlukları olmuştur. Yapılan şey itibar suikastidir, bizi üzen dostlarımızın suskunluğudur” diye konuştu.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkça söyleyeyim bu bir FETÖ taktiğidir ve bir kültürdür. Bunu ilk olarak Türkiye’de FETÖ uygulamıştır. Bugün trollerin listesinde, hedefinde olan isimlere bakın, dün FETÖ’nün listesinde olan isimlerdir bunlar. Ancak bunlar FETÖ’cülerden farklı olarak Cumhurbaşkanımızın ismini dışarıda tutarak, itibar suikastı yapıyorlar. Hedef aldıkları isimler aynı.”

“Bunlar bir virüs gibi damarlardan akıyorlar. Birileri önce ‘o akan şey’, muhalif gördüğü kişileri zafiyete uğratıyor diye düşünerek onu mazur görebilir, hatta onu tolera edebilir. Ancak bir sonraki aşamada o yerleştiği bedenden çıkar ve başka bir bedene geçer ve kendisini ortaya çıkartanlar, besleyenleri hedef alır, yer bitirir.”

“Pelikan Dosyası diye bir şey yayınladılar. Bilinmediklerini sanıyorlar, herkes biliyor, kimler olduğunu, kimler tarafından kaleme alındığını, hangi yalıdan yazıldığını. Ama çıkıp sahiplenemiyorlar, çünkü onlarda gayri ahlaki bir iş yaptıklarının farkındalar.”

“O trolleri kullanan, onları organize eden isimlere bir bakın, şu davaya zerre miktar katkıları var mıdır? Ancak bunlar bu davaya gerçek anlamda katkıları olmuş, hayatları boyu emek vermiş, alın ve zihin teri dökmüş, vicdanlı insanları itibarsızlaştırarak devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu saldırılar bizlerin temsil ettiği düşünceye, zihniyete karşı yapılan saldırılardır.”

Pelikan bildirisi nedir?

Davutoğlu’nun başbakanlığının son günlerinde 1 Mayıs 2016 gecesi “Pelikan dosyası” başlığıyla bir blog sitesinden yazı kaleme alınmış, yazıda Davutoğlu ve ekibi hedef alınarak istifaya çağrılmıştı. Bu bildirinin yayımlanmasından 4 gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Davutoğlu istifa kararı almıştı.

"Pelikan Dosyası" adıyla Wordpress'te açılan bir blogda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren yazı, sosyal medyada gündem olmuştu. Yazıda, Erdoğan "Reis", Davutoğlu ise "Hoca" olarak tanımlanıyordu.

Erdoğan'ın "Reis", Davutoğlu'nun "Hoca" olarak tanımlandığı 'Pelikan Bildirisi'nin gazeteci Cemil Barlas tarafından kaleme alındığı ve gazeteci Hilal Kaplan'ın villasında yazıldığı iddia edilmişti.