Davutoğlu'dan AKP'lilere uyku saati uyarısı

Davutoğlu, Edirne'de genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Edirne’yi Balkanlara ve Avrupa’ya açılan merkez yapacağız. Edirne’ye hızlı tren projesi yapılıyor, mutlaka gerçekleşecek. Edirne’ye havaalanı mutlak bir zarurettir. İnşallah Edirne’ye havaalanı da kazandıracağız. Edirne’nin bütün köprüleri aydınlatılacak. Edirne ışıl ışıl bir kültür şehri olarak tanınacak. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı stadyum belediye ile yeniden inşa edilecek.

Hiçbir tarihi eserden tek bir çakıl taşı dahi düşürülmeyecek. Her bir tarihi eseri koruyacağız. Roman kardeşlerimize dönük olarak da özel bir çaba içindeyiz. Trakya Üniversitesi’nde araştırma merkezi kuracağız. Ahilik geleneğinin Arasta çarşısında devam etmesi. Her sabah önce namaz sonra dua. Bugün sabah da böyle bir duada Edirneli esnaflarımızla birlikteydik. Her birimiz, Belediye Başkanlığı kapısını açarken, bütün belediye başkanlarımıza çağrıda bulunuyorum. Bu gelenekleri kendi belediyenizde ihya edin. Ahi Evran duası ile açılsın bütün belediyeler. Millete hizmet etmek ve helal bir şekilde hizmetleri topluma yaymak için dualarla açalım belediyeleri.

Rize’de sayın cumhurbaşkanımızın doğduğu köye ziyaret edip dedesine dua etmek onurunu da yaşadık.

‘6 ay boyunca kesinti yapılmayacak’

Büyükşehir Belediyesi yasasının uygulamasını da gözleyerek bazı sorunları aşabilmek için bazı tedbirler konusunda çalışmalar başlatmıştık. Amasya’da büyükşehir olmayan şehirlerimizin belediye başkanları ile görüşmüştük. Ve bir komite oluşturduk. Genel bütçeden belediyelere gönderilen paydan 6 ay boyunca kesinti yapılmama kararı alındı. Parti ayrımı yapmadan tüm belediyelere yapacağız. Yüzde 40 oranında yapılan bu kesinti 6 ay boyunca yapılmayacak

Çözüm süreci

Çözüm süreci milli birlik ve beraberliğin tekrar ihya edilmesi için demokrasiyle taçlanan yeni bir bütünleşme sürecidir. 6-7 Ekim olayları geçici bir duraklamayı beraberinde getirdi.

Hiçbir suretle kamu düzeninden taviz verilemez. Verilirse çözüm süreci işlemez hale gelir. Edirne’den Hakkari’ye kadar kamu düzeni tam anlamıyla tesis edilecektir, edilmiştir, korunmaya devam edecektir. Balkan Harbi’nde omuz omuza savaşmış olanlar ve onların torunları nasıl geçmişte beraberse gelecekte de beraber olacaktır. Demokrasiyi kökleştireceğiz. Hiç kimseye hiçbir şekilde kısıtlama getirilmeyecek. Al bayrak ülkemizin her yerinde seviliyor ve korunacaktır. Onun için tek bayrak diyoruz.

'Olumlu gelişmeler var'

Tek vatan diyoruz. Vatansız kalanların ne çekmiş olabileceklerini Suriyeli mültecilerden görüyoruz. Tek devlet diyoruz. Devletin olmadığı durumda nelerin olabileceğini göstermek için ayrıca bir delile gerek yok. Evrensel ve çağdaş haklardan herkesin, ayrım olmadan en geniş anlamda istifade etmesi ortak gelecek bilinciyle gelecek nesillere kardeşlik tohumu ekmeleri için bu çabayı ekmeye devam edeceğiz. Olumlu yönde gelişmeler var.

‘Ekonomik alandaki reformlar’

Şu anda ülkemiz dünyanın en büyük 20 ekonomisinin üretimini bir yıl için üstlenmiş durumda. Bu başarı için 12 yıl geçti sadece. Bugünlerde bazı konuları istismar edenler, Türkiye’nin son 250 yıl içindeki iktisat tarihini açın bakın. Hiçbir 10 yıllık dönemde böyle atılımlar yapılmamıştır. Millete hesap vereceğimiz için gece gündüz gözümüze uyku girmemesine borçluyuz.

‘Mesai saati yok’

Arkadaşlarımız gece 2.30’da geldiğimizde Edirne eşrafı bekliyordu. Tüm arkadaşlarımıza bizim için mesai saati yok. Mesai saati mantığını unutacaksınız 9-5 gibi. 24. saat yetmiyorsa 25’nci saat gibi. Açılan farkları kapatmak şansımız yok başka. Bizim onurla gece gündüz çalışmaya ihtiyacımız var. Bir aydır arkadaşlarımıza her hafta halkımıza bir müjde vereceğiz dedim.