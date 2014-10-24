Davutoğlu: Bundan sonra il başkanları toplantılarımız doğuda, batıda, kuzeyde ve güneyde olacak

Ankara'da AKP İl Başkanları Toplantısı'nda partililere seslenen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bundan sonra Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı Ankara'da yapılmayacak, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde olacak" dedi.

Davutoğlu soyadı kanunuyla ilgili açıklamaları sırasında "Bizim ilk soyadımız 'Kalkan'mış. O zaman 'oğlu' soyadı yasakmış. 'Kalkan'ı silmişler Davutoğlu yazmışlar" diye konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye’de ana muhalefet partisi boş. HDP de “Zalim bana dokunmuyorsa bin yaşasın” diyor. İki kelimede bir barış diyen HDP, IŞİD Kobani’ye saldırmasa onlarla kol kola yaşamaya devam ederdi Ak Parti’nin 12 yıl içinde yaptıkları sadece bu ülkede benimsenmekle kalmıyor dünyada da çığır açıyor. Bugün bizim siyasetimiz Tükiye sınırlarını aşmıştır. Değerli başkanlar temsil ettiğiniz dava artık Türkiye’nin sınırlarını aşmıştır. Her yerde savunmalısınız.

'Toplantılar artık Ankara'da değil...'

Bize dönük yıllarca devam eden saldırıların nedeni bunlar. Kardeşi kardeşe daha rahat kırdırabilsinler diye çözüm süreci dursun istiyorlar. İnadına kardeşlik diyeceğiz. MYK’da konuştuk kara aldık. Bundan sonra Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Ankara’da yapılmayacak. Dönüşümlü olarak Türkiye’nin her yerinde yapılacak.

Çözüm sürecinin getirdiği ekonomik kalkınma devam edecek. Onlar inadına yıkarken biz inadına inşa edeceğiz. Bizim Kobani’ye ne kadar yardım yaptığımızı halkı sokağa çıkana HDP çok iyi biliyor. Tam da bu olaylar sonrasında bir çok faaliyete hız verdik. Türkiye iki şeyi alnı anda yürütmeye kararlı. Hem çözüm sürecini devam ettireceğiz hem de kamu düzenin bu topraklarda egemen kılacağız. Çözüm süreci doğuya batıya kuzeye güneye, her yere anlatmalıyız. Çözüm süreci millidir. Yereldir, çünkü bizim tarafımızdan yürütülüyor. Özgündür, çünkü kendi enerjimizi tarih sahnemize çıkarmak istiyoruz.

Çözüm süreci 1. Dünya Savaşı’ndan sonra parçalanan Orta Doğu’daki tek güzel hadisedir. Kesinlikle Irak ve Suriye’de olduğu gibi ülkemizi mezheplere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye özgürlükleri korumaya kararlıdır. Bu topraklar 77 milyon vatandaşımızın her birine aittir. Kılıçdaroğlu Molotof kokteyline karşı olduğunu söyledi. Bunu neden Kobani olaylarında söylemedi. Hazırladığımız düzenleme güvenlik paketi değil, özgürlüklerin korunması ve iç güvenlik reformudur.

'İlk soyadım Kalkan'dı...'

Soyadını kanunu çıktığında köylere giden yetkililer öyle soyadları yazmış ki vatandaşlar istemiyor. Benim yakınlarımda var. Bizim ilk soyadımız 'Kalkan'mış. O zaman 'oğlu' soyadı yasakmış. 'Kalkan’ı silmişler Davutoğlu yazmışlar. Şimdi mahkeme gerekmiyor. Serbest. Bu hak ve özgürlük değil mi?

Şimdi isim sahibi olmak kişinin kendi hakkıdır. Doğum ve ölümde kimse bildirmeyecek artık. Ölüm için bile bürokrasi yaratılmış. Eski Türkiye buydu. Kendini gösteriyordu Ben buradayım diye. Yeni devlet halkının hizmetindeki devlettir. Yeni Türkiye bu.