Davutoğlu: Adam siyasetçinin 'imar geçecek' dediği yerden arsa alıyor; bu ahlaksızlıktır

Haram kazanç elde edilmesini eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Adam bir yerden imar geçeceğini öğreniyor. Gidip oradan arsa alıyor ve zenginleşiyor. Bu haram kazanç, ahlaksızlıktır. Hele ki, bu kişi imar geçeceğini siyasetçiden ya da belediyedeki tanıdıkları vasıtasıyla öğreniyorsa, bu siyasetçinin görevini kötüye kullanmasıdır” dedi..

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Davutoğlu, haram kazançla ilgili olarak Hz. Muhammed'den bir örnek vererek, “Peygamber Efendimize birisi bir hediye getirmiş, başka birisi de ‘Sen Allah’ın resulü olduğun için bu hediye geliyor’ demiş. Peygamber Efendimiz de o hediyeyi kabul etmemiş" diye konuştu.

Orta Anadolu ve Ege milletvekilleriyle bir araya gelen Davutoğlu, toplantılarda özetle şunları söyledi:

'Helal rızık felsefesi geliştirilecek'

“Çözüm süreci aslında emeğe saygı sürecidir. Kim hangi fitneyi bu topraklara dikmek isterse istesin, emeğe saygı duyanların varlığı bütün bu tuzakları yıkacaktır. Huzurun, istikrarın olmadığı yerde emekten bahsedemeyiz. Son 5 yılda dünyada ekonomik kriz oldu. Ama biz büyüdük. Bu ülke büyüyecek ama en önemlisi bu toprakların helal rızıka bağlı felsefesi geliştirilecek. Biz güvenlik dediğimizde sadece sokak güvenliğini görmüyoruz. İş güvenliği de görüyoruz.”