Davutoğlu AB’ye sert çıktı



Başbakan olarak ilk Brüksel ziyaretini gerçekleştiren Ahmet Davutoğlu bugün önce Friends of Europe'un onuruna düzenlediği toplantıda konuştu. Paris'teki dayanışmanın ardından son derece zamanlı bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Davutoğlu, IŞİD'in İslam'ın hiçbir anlayışıyla ilişkisi olmadığını vurgulayarak DEAŞ şeklinde ifade edilmesini ve 'İslam' kelimesi geçen kısaltmaların Avrupalılar tarafından da kullanılmamasını istedi.

Beşar Esad'ın gelişmelerden istifade ederek kendini Batı'nın gözünde karşılaştırmalı olarak 'iyi çocuk' gibi göstermeye uğraştığını anlatan Davutoğlu, bu yanılgıya düşülmemesi gerektiğini savundu. Davutoğlu Türkiye'nin komşularının AB'nin de komşuları olduğunu belirterek "Türkiye ne kadar güvende ise AB de o kadar güvendedir" dedi.

Juncker'in planına eleştiri

AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin olarak da konuşan Başbakan hava muhalefeti nedeniyle Brüksel'e inmekte geciktiği için konuşmasına bir saat geç başlamasına neden olan uçağını örnek vererek şunları söyledi:

"Türkiye olarak biz Brüksel'e inmeye çalışan ama elimizde olmayan sebeplerle havada tur atmak zorunda kalan uçak gibiyiz. Daha fazla beklemek istemiyoruz. Bilinmelidir ki tarih Fukuyama'nın dediği gibi sona ermiş değil. Hiç olmadığı kadar hızlı şekilde akmaya ve değişmeye devam ediyor. Bu nedenle Komisyon Başkanı Juncker'in genişlemeyi 5 yıl kadar dondurmak istemesi hususunda hiç mutlu değiliz. Görüşmem sırasında bunu kendisiyle de konuşacağım. 60 yıllık dinamik bir süreç bir kişi tarafından dondurulamaz. Oturup buzdolabının önünde donmayı bekleyecek değiliz. Tarih hepimizin yerine kararı verecektir."

AK Parti'nin Brüksel'deki ofisinin resmi açılışını yaptıktan sonra Davutoğlu Avrupa Konseyi'ne geçerek burada Konsey Başkanı Donald Tusk ile görüştü ve sonrasında ikili görüşmeye ilişkin sırayla kısa demeçler verdi.

Tusk konuşmasında Türkiye'nin kriterleri yerine getirmesi halinde yeni fasıllar açmaya devam edeceklerini ifade etti. Charlie Hebdo saldırılarına değinen basın ve ifade özgürlüğünün AB değerlerin açısından önemini hatırlatan Tusk şunları söyledi:

"Karikatürler ile ilgili farklı görüşlere sahip olabiliriz ancak önemli olan temel hak ve ortak değerlerimizdir. Emin olun Avrupa içerisinde de bu konuda tartışmalar var ancak yine de ifade özgürlüğünü savunuyoruz. Bu bağlamda teröre karşı olan işbirliğimizi de arttırma noktasında mutabık kaldık. Ekonomi alanında da Gümrük Birliği'ni modernize etmek arzusundayız. Suriye'den gelen sığınmacılar konusunda Türkiye'nin adımlarını takdire şayan buluyor ve politik desteğimizi sürdüreceğimizi bildiriyoruz. Son olarak Kıbrıs meselesinin de barışçıl yollarla ve adaletli şekilde çözümü için birlikte çalışmaya devam edeceğimiz konusunda mutabık kaldık."

Başbakan soru almadı

Tusk'dan ardından Davutoğlu da görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İlişkilerimizi değerlendirdik ve Türkiye olarak artık müzakerelerde 17. faslı yakında açmayı umut ettiğimizi ilettik. İkinci olarak Gümrük Birliği çerçevesinde TTIP (ABD-AB Serbest Ticaret Anlaşması) konusunda Türkiye'nin de anlaşma içerisinde yer almasının önemini dile getirdik. Üçüncü önemli konu da vize serbestliği ve belirlenmiş olan yakın zamanda hayata geçirilmesi ve yeni engeller çıkarılmaması oldu."

Bu görüşmenin ardından Başbakan Davutoğlu Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi. Davutoğlu gerçekleştirdiği bu görüşmeler öncesi veya sonrasında gazetecilerden soru almadı.

Davutoğlu'nun programı Brüksel'deki Türk toplumu ile bir araya geleceği UETD etkinliği ile son bulacak.