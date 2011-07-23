-DAVUTOĞLU ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, yemekte Filistin Büyükelçilerinin Kudüs'te buluşacakları zamana kadar İstanbul'da toplanabileceğini kaydetti. Son temaslar hakkında bilgi veren Abbas ise Türkiye'ye Filistin Büyükelçiler Konferansı'na verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Yemekte, Filistin'in BM üyeliği başvurusu, bu konudaki gelişmeler ve Filistin tarafının çalışmaları birlikte değerlendirildi. Türkiye'nin bu konudaki desteğinin süreceği yinelendi. Ortadoğu'daki gelişmeler, Suriye, Mısır, Tunus ve diğer ülkelerdeki gelişmeler de ele alındı. Ayrıca, Filistin ile ekonomik ilişkilerin artması bağlamında Cenin Sanayi Bölgesine ilişkin hazırlıklar görüşüldü.