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Politika

Davutoğlu, AB liderlerinin basın özgürlüğü eleştirilerine AYM'nin Dündar ve Gül kararı ile yanıt verdi

AB Konseyi Başkanı Tusk "Basın özgürlüğü kilit konumdadır" demişti

09 Mart 2016 10:30

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Brüksel’de Türkiye’de basına yönelik giderek artan eleştirilere Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar ve Erdem Gül’e tahliye yolunu açan kararıyla yanıt verdi.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre; Brüksel’de yapılan Türkiye-AB Zirvesi’nin ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le ortak açıklama yapan Davutoğlu, ifade özgürlüğüne ilişkin eleştiriler üzerine şunları söyledi:

“İfade özgürlüğü sadece Avrupa Birliği’nin değeri değil, Türkiye demokrasisinin de temel değeri. Medyamızı takip edenler birçok gazetenin hükümete karşı geldiğini, hepimizi ağır bir şekilde eleştirebildiğini görecektir. Bu düşünce özgürlüğüdür. Düşünce ve medya özgürlüğüne karşı en ufak sınırlamaya karşıyım. Bahsi edilen konu yasal bir durumdu (Zaman’a kayyum atanması), siyasi bir durum değildir. Savcıların iddiaları düşünce özgürlüğüne ilişkin değil, kara para aklamanın yanı sıra yasadışı ağlar üzerinde işlenen belirli suçlara, polisi ve adli sistemi kullanmaya ilişkin. Çok sayıda Türk vatandaşının özgürlüklerine karşın bu medya organını kullanarak komplo oluşturmaya ilişkin. Suçlamalar bunlar. İki hafta önce tutuklu iki gazeteci AYM’nin kararı ile serbest bırakıldı. Bu gazetecilere ilişkin konu gazetecilik eylemlerine ilişkin değil, devletin gizli bilgilerini ifşa etmelerine ilişkindi. Birçok demokratik toplumda bu suçtur. Eğer AYM bağımsız bir mahkeme olarak bu gazetecilerin serbest bırakılmasına karar veriyorsa; aynı bağımsızlık bu gazetenin gazetecilik yapmak yerine bireylerin özgürlüklerine zarar veren bir ağ oluşturduğunu değerlendirmek konusunda da geçerlidir. Her iki mahkeme de karar vermekte bağımsızdır. Bu her iki konuda da benim ya da hükümetimin hiçbir etkisi olmamıştır.”

 

Tusk uyardı

 

Daha sonra söz alan Tusk ise “Basın ve ifade özgürlüğü AB’ye katılım sürecinde kilit konumdaki bir koşuldur ve bunda bir değişiklik olmamıştır” dedi.

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