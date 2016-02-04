Davutoğlu: 70 bin kişi Türkiye'ye doğru ilerliyor



Başbakan Ahmet Davutoğlu, Londra'da düzenlenen 'Suriye ve Bölgesine Destek' başlıklı donörler konferansında yaptığı konuşmada, Esad rejimi ve IŞİD'in insanlık düşmanları olduğunu söyledi. Davutoğlu, Halep'te muhalif hedeflere düzenlenen saldırılar nedeniyle 70 bin kadar kişinin Türkiye'ye doğru ilerlediğinde de dikkat çekti.

Davutoğlu, "Halep'teki hava saldırılarından dolayı, 10 bin yeni sığınmacı Türkiye sınırının önünde beklemektedir. Halep'in kuzeyindeki kamplarda bulunan 60-70 bin kişi Türkiye'ye doğru hareket ediyor. Şu anda benim kalbim ülkemin sınırında. Suriye'den gelenlerin nasıl ve nerelere yerleştirmeliyiz, bunu düşünüyorum" dedi.

Cenevre görüşmeleri sırasında masum insanlara yönelik bombardımanın sürdüğünü ifade eden Davutoğlu, "Bugün insanlığa karşı iki düşman vardır: Esed rejimi ve DAİŞ (IŞİD) terörizmi. Savaş suçu işleyenlere karşı omuz omuza durmalıyız. Bana veya Suriye halkına kim Madaya kuşatmasının mantığını anlatabilir? Sığınmacıların sorunlarını konuşmalıyız ancak Suriye krizinin köklerine inmeyi de ihmal etmemeliyiz" diye sözlerini sürdürdü.