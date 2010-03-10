Davutoğlu '4 Kissinger'dan biri

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Diğer Kissinger'lar

Washington Post-Newsweek grubunun dış politika, diplomasi ve strateji dergisi Foreign Policy, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu, "Dünyanın Kissinger'ları" olarak nitelediği 4 devlet adamından oluşan listeye dahil etti.Dergi, 50 yıldan uzun süre ABD'nin dış politikasının en etkin isimlerinden biri ve birçok önemli uluslararası girişimin mimarı olan, Nobel Barış Ödüllü eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger gibi etkin politika yürüten dört ismi, "Dünyanın Kissenger'ları" adı altında listeledi."Bir ülkenin dış politikasının çoğu zaman seçilmiş liderinden çok, perde arkasındaki isimler ve yaşça büyük devlet adamları tarafından tanımlandığına" dikkati çekilen dergide, "Kissinger'ın ABD'ye yaptığı gibi, dünyanın ortaya çıkmakta olan güçleri için küresel gündemi belirleyen 4 kişi bulunduğunu" ifade etti.Listedeki isimlerden biri olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu için şu ifadeler kullanıldı:"Gayretli tarih öğrencisi, atılgan ve sözünü esirgemeyen Davutoğlu, Türkiye'nin Osmanlı görkemini yeniden tesis etmeye ve bu sayede Türkiye'nin bir kez daha Ortadoğu'da ağırlık sahibi olacağına inanıyor. Onun rehberliği altında Türkiye, Arap hükümetleriyle bağlarını güçlendirdi ve Arap-İsrail ihtilaflarında arabulucu rolü oynama peşinde oldu."Dergide, Davutoğlu'nun Türkiye'nin AB'ye nihai üyeliğini desteklediğine de işaret edilerek, Davutoğlu'nun "Türkiye Avrupa'da Avrupalı, doğuda doğulu olabilir, çünkü biz her ikisiyiz" sözleri hatırlatıldı.Listede, Davutoğlu ile birlikte, Singapur'da 1959-1990 yılları arasında başbakanlık yapan ve ülkesinde görülmemiş boyutta bir dekonomik büyümeye önderlik eden 86 yaşındaki Lee Kuan Yew, ABD ile ülkesinin Venezuela, Küba gibi "solcu" komşuları arasında "kurulması zor" dengeyi idare eden Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim ve 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'de büyükelçilik yapan, bir ara İngiltere'de de büyükelçilik görevini icra eden, Suudi Arabistan'ın eski dış istihbarat servisi başkanı Turki El Faysal da yer aldı