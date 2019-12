-DAVUTOĞLU: "CUMHURİYET DEĞERLERİNDEN RAHATSIZ DEĞİLİM" TBMM (A.A) - 07.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyetin değerlerine sadık olduğunu ifade ederek, ''Cumhuriyet değerlerinden rahatsız değilim. Bu değerleri, cumhuriyetin ana felsefesine uygun olarak savunmaya devam edeceğim'' dedi. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'ye yanıt verdi. Verdiği değişiklik önergesi üzerinde söz alan Hamzaçebi, Davutoğlu'nun 1990'lı yıllarda yazdığı makaleden alıntı yaparak, ''Cumhuriyetten güç alıp almadığı, makalede belirttiği gibi Cumhuriyeti, Türk toplumu için ayakbağı olarak görüp görmediği'' sorusunu yöneltti. Hamzaçebi'ye cevap vermek üzere kürsüye çıkan Davutoğlu, son 200 yılın Türk toplumunun kültürel dönüşümü bakımından tarihte çok az milletin rastladığı bir dönem olduğunu, bununla ilgili büyük bir edebiyat birikimi, literatürün bulunduğunu söyledi. Davutoğlu, 19. Yüzyıl'da yeni Osmanlıcılık'tan, yeni Türkçülüğe geçişten, modern döneme kadar böylesine dinamik literatüre sahip başka bir toplumun neredeyse olmadığını belirtti. Sosyolojide alt konu olan aydın-halk ilişkisi ve çevre-merkez ilişkisi bağlamında yaşanan gerilime işaret ettiğini kaydeden Hamzaçebi, burada, cumhuriyet eleştirisi olmadığı gibi modernleşme eleştirisi dahi bulunmadığını bildirdi. -''KARŞI ÇIKTIĞIM ELİTİZM''- Davutoğlu, Atatürk'ün konuşmalarına bakıldığında medeniyetin sadece Batı ile özdeşleştirilmediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eğer siz böyle bakarsanız, Yaban'ı yazan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na da 'Cumhuriyet karşıtı' diyeceksiniz. Cumhuriyetin kurucu meclisinin yapısına baktığınızda, o yapıda bütün olumsuzlukları görmez misiniz? Kurucu meclisinin her birinin, hangi görüşe, hangi ideolojiye sahip olursa olsun, her birini Türk milletinin en onurlu öncüleri olarak görüyorum. Benim karşı çıktığım elitizmdir. Fransa'ya gidip, birtakım ideolojik çalışmalardan sonra kendi toplumuna yabancılaşan, intihar eden Beşir Fuad'ı okudunuz mu? Döndüğünde Meclisi Mebusan Başkanı olan Ahmet Rıza'nın halkla yaşadığı gerilimi bilir misiniz? Ben bu gerilimi izah ettim. Bu gerilimi yok sayarsak, kültür tarihimizi yok sayarız. Aydın birikiminin hepsine, Beşir Fuad'a da... Entelektüel, aydın olarak saygı duyarım ama o aydın elitizmin, halkla yaşadığı gerilimi de bilirim. Onu etüt etmek benim akademik hayatımın parçası. Onu anlayamazsak, kendi tarihimizi anlayamayız.'' -''CUMHURİYET DEĞERLERİNE SADIĞIM''- Davutoğlu, cumhur kelimesinin, kavramının, halkın değerlerine, halkın kendisine hitap ettiğini, bu açıdan Cumhuriyetin bütün değerlerine sadık olduğunu kaydetti. Laiklik ve rasyonalizmin, halktan yabancılaşmanın değil, akli düşüncenin perspektifi olduğunu belirten Davutoğlu, bu anlamda da Cumhuriyetin değerlerine sadık olduğunu dile getirdi. Davutoğlu, kimsenin, tarihi sığ bir zemine indirgememesi gerektiğini vurguladı. Davutoğlu, makalesinde Huntington'u eleştirdiğine işaret ederek, özgün bir medeniyet birikimleri olduğunu belirtti. Davutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Batı medeniyetinden önce İstanbul, İstanbul'un kültür mirası vardı. Biz o Batı medeniyetlerine muhtaç değiliz ama Batı medeniyetine de karşı değiliz. Ondan da her türlü şeyi alıp, yeni bir medeniyet sentezi yaparız. Huntington'a, 'benim toplumum parçalanmış toplum değil' diyorum. Benim toplumun özgün medeniyeti vardı, içinde batının değerleri olan özgün bir medeniyeti tekrar kuracağız. Cumhuriyet değerlerinden rahatsız değilim. Bundan sonra cumhuriyetin değerlerini, cumhuriyetin ana felsefesine uygun olarak savunmaya devam edeceğim.'' Yeniden söz alan Hamzaçebi ise Davutoğlu'nun Huntington'un, medeniyetler çatışması tezini eleştirdiğini ancak Türkiye ile ilgili tezine sahip çıktığını söyledi. Hamzaçebi, Davutoğlu'nun, ''Psikolojik dengesizliğe sahip olan cumhuriyet eliti, aydın elitin kim olduğunu'' açıklayamadığını savundu.