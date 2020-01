Davutoğlu - Gülen görüşmesinde rol oynayan büyükelçi: Bank Asya'da hesap açmamı annem istedi

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski büyükelçi Gürcan Balık ifadesinde "Bank Asya'da rahmetli annemin ısrarı üzerine 2014 yılında adıma bir hesap açtım. Annem o dönem kanser hastasıydı. Hastalığın etkisiyle annemi kıramadım. Annemin Bank Asya'da o dönem için neden adıma hesap açtırmasını istediği konusunda bilgi sahibi değilim, anneme de sormadım" dedi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan Balık, Akın İpek'le tanışmasını da "Hamdi Akın İpek'i tanırım. Annesi Melek İpek 2011 yılında 600 kişilik bir grubu umreye götürmek istemi, umre vizesi alamamışlar. Bize intikal etti, vize sorunu çözüldü. Melek İpek'le böyle tanıştım, Akın İpek'le de oğlu olduğu için tanıştım" ifadesiyle anlattı.

Balık, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de dış politika başdanışmanlığını yapmıştı. Balık ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Özel Fatih Lisesi'nde okudum"

Ortaokulu Özel Fatih Erkek Lisesi'nde okudum. Sınavla kazandım şöyle ki ilkokul 5'te girmiş olduğumuz Anadolu lisesi ve özel okulların sınavlarında 3 Anadolu lisesi, 3 özel okul tercih ediyorduk. Tercihlerimin hiçbirini kazanamadım. Oturduğum yere 4 dakika mesafedeki bu okula başvurdum. 1984'te kayıt oldu. Bu okul şu an hakkımdaki soruşturmaya neden olan örgüte ait olan bir okul olarak bilinmektedir. Okuduğum dönemde hiçbir ilgisi yoktu. İyi bir okulda okumak düşüncesiyle bu okula kaydoldum. Lise ve üniversite hayatımda örgüte ait olduğu söylenen ev ve yurtlarda kalmadım.

"Eşim Rus asıllı"

Adıma kayıtlı İstanbul Silivri'de arsa, Bayrampaşa'da kardeşimle hisseli ev, 06….plakalı aracım vardır. Benim eşim Rus asıllı Türk vatandaşıdır. Ailesinin yurtdışında olan mal varlığını bilmiyorum. Malları çalışma hayatına başladıktan sonra birimim, banka kredisi ve ailelerimizin yardımıyla aldım.

"Bank Asya hesabını annem açtırdı"

Bank Asya'da rahmetli annemin ısrarı üzerine 2014 yılında (Aynı yıl Gülen, cemaat üyelerine ‘hesap açın' talimatı vermişti) adıma bir hesap açtım. Annem o dönem kanser hastasıydı. Hastalığın etkisiyle annemi kıramadım. Annemin Bank Asya'da o dönem için neden adıma hesap açtırmasını istediği konusunda bilgi sahibi değilim, anneme de sormadım. Annem o dönem çok ağır hasta olduğundan isteklerini kıramıyordum. İş Bankası'nda biriktirdiğim 15 bin Euro ve 3-5 bin lirayı Bank Asya'ya gönderdim. 2014 Haziran'da parayı çektim.

"Eş - Dost Dışişlerini istedi"

1995 yılında mezun oldum. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin açmış olduğu asistanlık sınavını, Hazine uzman yardımcılığını kazandım ancak mülakata gitmedim. Gerek ailem, gerek eş dostlarla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanlığı'nı tercih ettim.

"Bakanın tüm görüşmelerinde vardım"

2008 yılında o zaman ki Dışişleri Bakanımızın (Ali Babacan) özel kalem müdürü olarak atandım. Bu göreve bakanlık meslek memurları arasından seçim yapılmaktadır. 2009 yılında bakanımızın değişmesi nedeniyle yeni gelen bakanımızla (Ahmet Davutoğlu) çalışmaya devam ettim. 2010 yılında teamül gereği benim yurtdışına görevli olarak gitmem gerektiği halde özel kalem olarak devam ettim. 2011 yılında bakan özel müşaviri olarak atandım. Özel müşavir olarak bakanın bütün yurtdışı gezilerine Dışişleri Bakanı olarak yaptığı bütün temaslara ve görüşmelere katıldım. 2013 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı (Abdullah Gül) Dışişleri Başdanışmanlığı görevine başladım. 2014 Haziranı'na kadar sürdürdüm.

"Melek İpek'e vize yardımı yaptım"

Hamdi Akın İpek'i tanırım. Annesi Melek İpek 2011 yılında 600 kişilik bir grubu umreye götürmek istedi, umre vizesi alamamışlar. Bize intikal etti, vize sorunu çözüldü. Melek İpek'le böyle tanıştım, Akın İpek'le de oğlu olduğu için tanıştım.

Beni cepten aramayın notu

Angels Peninsula otelinde 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılında konaklayan Balık'ın otel resepsiyona “Beni kesinlikle cepten aramayın” notu bıraktığı anlaşıldı. Balık bu durumu şöyle açıkladı: “Görevim gereği yoğun çalışan birisiyim. Tatilde otel görevlilerinin telefonla beni arayarak şu etkinlik var, bu etkinlik var demesini istemediğimden resepsiyona telefonla aranmamak için not bırakmıştım.”

Erken büyükelçi oldum

Emsallerime göre biraz erken büyükelçi oldum ancak bunun nedeni özel müşavir olarak atandığım için bu görevin bakanlıktaki karşılığının elçi/genel müdür yardımcısı olmasıdır. Bunu da bana idare takdir etmiştir.

1.6 milyona ev sattım

Balık, İbrahim Halil Akyürek isimli kişiyi tanıyıp tanımadığı sorulduğunda şunları söyledi:

“Çukurambar'da Haziran ayında satmış olduğum adıma kayıtlı bir ev vardı. Bu evi satan kişidir. Bu evin satış bedeli 1 milyon 600 bin TL'dir. Tapu harcı fazla çıkmasın diye 850 bin lira işlem bedeli gösterilmiştir. Evin ipoteğinin kaldırılması için 270 bin lira para göndermiştir. Evi başkasının üzerine kaydettirecekleri için parayı iade ettim. Kimin üzerine kaydettirdiklerini hatırlamıyorum. Evi sattıktan sonra Oran'da İTO Yatırım İnşaat'tan 890 bin liraya ev aldım.”

Balık'ın bazı sorulara tek cümlelik cevaplar vermesi dikkat çekti. İşte bazı soru-cevaplar:

– S-Yurtdışında Büyükelçi olarak görev yapan FETÖ örgütü üyeleri kimler?

– C-Bilmiyorum.

– S-Yurtdışında meslek memuru olarak görev yapan FETÖ örgütü üyeleri kimler?

– C-Bilmiyorum.

– S-Dışişleri Bakanlığı'nda meslek memuru olarak görev yapan FETÖ üyeleri kimler?

– C- Bilmiyorum.

– S- Yurtdışında meslek memurlarına abilik yapan şahıslar kimler? Şu an nerede, hangi görevde bulunmaktadır?

– C- Bilmiyorum.

– S- Dışişleri imamı olan Kerim kod adlı şahıs kimdir? Şu an nerede ne sıfatla örgüt adına görev yapmaktadır.

– C-Bilmiyorum.