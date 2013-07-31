Davutoğlu - Barzani görüşmesinde neler konuşuldu?

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bugün yaptığı görüşmenin ana başlıklarını ikili ilişkiler, Irak'taki gelişmeler, Suriye'deki durum, Kürt Ulusal Konferansı ve Mısır'da yaşananların oluşturdu. Görüşmede, bölgesel gelişmelere ilişkin çok kapsamlı bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Neçirvan Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda yaklaşık iki saat süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ilk olarak ikili ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede, enerji başta olmak üzere, işbirliği alanları ele alındı ve her alanda işbirliğini karşılıklı olarak geliştirme isteği dile getirildi. Irak'taki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, özellikle son dönemde artan şiddet ve terör olaylarından duyulan endişe ifade edilirken, sorunun çözümü için atılabilecek adımlara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye'deki gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde görüşüldüğünü aktaran diplomatik kaynaklar, iki tarafın da Suriye'deki durum ve özellikle ülkenin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin görüşlerini belirttiğini, bu bağlamda, PYD Başkanı Salih Müslim'in Türkiye'deki son temaslarının da ele alındığını aktardı.

Görüşmede, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, Suriye ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin ortak tutum ve kaygılara sahip olduğunun teyit edildiği, her iki tarafın da konuya genel bakışının ve geleceğe dönük beklentilerinin aynı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Kaynaklar, Neçirvan Barzani'nin, Suriye'nin geleceğine ilişkin, bütünlüklü ve demokratik yeni bir Suriye'nin oluşması hususunda Türkiye ile benzer tutum ortaya koyduğunu, ülkede bölünme istenmediği mesajını verdiğini belirtti.

Kürt Ulusal Konferansı'na ilişkin tarih netleşmedi

Görüşmede Kürt Ulusal Konferansı'na da değinildiğini bildiren diplomatik kaynaklar, Barzani'nin geçen günlerde yapılan hazırlık toplantısı hakkında Davutoğlu'na bilgi verdiğini söyledi. Konferansa ilişkin hazırlıkların sürdüğünün belirtildiği, net bir tarihin ise henüz belirlenmediği öğrenildi.

Bunun yanında görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin olarak, Türkiye'nin bu konudaki öncelikli duruşunun ve beklentisinin dile getirildiği, sınırlara saygı, uluslararası hukuka aykırı faaliyetler içinde bulunulmaması ve teröre ve şiddete karşı açık bir tutum alınması yönündeki prensiplerin değerlendirildiği belirtildi.

Mısır'daki gelişmelerin ve Irak'taki seçimlerin de konuşulduğu görüşmede, Türkiye'de devam eden çözüm sürecinin ise gündeme gelmediği aktarıldı.

Davutoğlu-Barzani görüşmesinin son derece samimi bir ortamda geçtiğini anlatan kaynaklar, Neçirvan Barzani'nin Mevlana hayranı olduğunu öğrenen Davutoğlu'nun, kendisini Şeb-i Arus kutlamalarına davet ederek kendisine Mevlana'nın başyapıtı Mesnevi'nin Farsça bir kopyasını hediye ettiğini kaydetti.