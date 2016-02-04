Davutoğlu: Rusya, Halep'te yaşayan sivillere 351 hava saldırısı yaptı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Londra'da düzenlenen 'Suriye Donörler Konferansı’nda yaptığı konuşmada Suriye'de iç savaşta ölen siviller ve Türkiye'ye göç eden mültecilerden bahserken, Suriyelilerin iş gücü piyasasına erişimi olacağını söyledi ve "Çünkü biz onlara insan olarak bakıyoruz. Kardeşlerimiz olarak bakıyoruz" dedi. Davutoğlu, Rus uçaklarının Halep'te yaşayan sivillere 351 saldırı yaptığını söyledi ve "DAEŞ terör örgütüne karşı beraber savaşalım" çağrısı yaptı.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye’deki bütün hastanelere herhangi bir döküman göstermeden kabul ediliyorlar. Her türlü hizmete erişebiliyor insanlar. 2 hafta önce ben ilan etmiştim, onların da iş gücü piyasasına erişim hakkı olacak. Çünkü biz onlara insan olarak bakıyoruz. Kardeşlerimiz olarak bakıyoruz. Suriyeliler artık bizim çocuklarımız. 10 milyar dolara yakın para harcadık. Burada söylenen paraya denk bir para bu.

Maliyeti ne olursa olsun bu yardımı yapmaya devam edeceğiz. Biz Suriye halkını kurban olarak görüyoruz. Bu insanlara yardım etmeye devam edeceğiz. Kalbimiz bütçemizden daha büyük. Cenevre’den çıkan negatifti. Burada negatif bir izlenim vermek istemiyorum ama umarım daha iyi olur.

Son 3 gündür, Rus savaş uçakları Halep’i bombaladı ve sahadan da yerden de rejim güçleri yabancı savaşçılarla birlikte, Halep’e saldırılıyor. Türkiye’den Halep’e giden insani yardım koridoru kesildi. 300 bin kişi var orada. Gerçekten çok üzülerek söylüyorum ki yürekten ağlıyorum. Bu insani lojistik koridoru rejim güçlerinin ve Rus savaş uçaklarının kontrolü altında.

Açılış oturumundan bu yana 10 bin tane yeni sığınmacı geldi, 30 bin kişi de 70 bin kişinin yaşadığı kamplardan çıkarak Türkiye’ye gelmeye çalışıyor. Bu savaş uçaklarının saldırılarından kaçıyorlar. 351 saldırı yaptı Rus savaş uçakları Halep’te yaşayan sivillere. Eğer bu koridor kesilirse hepimiz Halep’teki insani felaketten sorumlu olacak. Bizler Suriye’deki muhalefeti masaya getirmeye tekrar ikna edemeyeceğiz. Orada insani suçlar işlendi. Buradan çağrı da yapıyorum, birlikte çalışalım, insani yardım açısından Suriye halkına çalışmalara devam edelim. Kök sebeplere de eğilelim, DAEŞ gibi barbar bir terör örgütüdür sebepleri.