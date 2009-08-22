Davut Güloğlu kendisini savundu

Davut Güloğlu: "Hayko Cepkin'e " Maymun" demem, buna dinim izin vermez."



Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, kısa süre önce çıkardığı 'Kopalım Bari' adlı albümünün tanıtımı için Levent Camelot'ta bir davet düzenledi. Sadece gazeteci ve radyocuları çağıran Güloğlu, kutlama pastasını da onlarla birlikte kesti.

Dinim izin vermez!

Hayko Cepkin'e 'maymun' dediği iddiasıyla gündeme gelen Davut Güloğlu, kendini şöyle savundu: "Tanrı'nın yarattığı hiç kimseyi bu şekilde nitelendirmem. Buna en başta dinim müsaade etmez. Böyle bir söz kullanmadım!"