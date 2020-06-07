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Davullu zurnalı asker uğurlamasında maske ve sosyal mesafe unutuldu

07 Haziran 2020 15:20

İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali’ndeki büyük bölümünü davullu zurnalı asker uğurlamasına gelenlerin oluşturduğu kalabalık, Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (İZOTAŞ) hareketli günler başladı.

Asker uğurlamasıyla birlikte otobüs terminalinde, bugün öğle saatlerinde yoğunluk daha da arttı. Koronavirüs'le mücadele kapsamında uzmanların sık sık yaptığı maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarılarına ise aldırış edilmemesi dikkat çekti.

Terminalde, peronda otobüslerinin hareket saatini bekleyenlerin büyük bölümü ile asker uğurlaması yapan yaklaşık 100 kişinin Koronavirüs tedbirlerini uymadığı görüldü. 

 

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