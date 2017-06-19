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Çevre

Davullu tenekeli protesto, ÇED toplantısını iptal ettirdi

"Köyümüzde maden ocağı istemiyoruz. Zaten madenciler ağaçlarımızı kesti..."

19 Haziran 2017 20:29

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde özel bir maden şirketi tarafından kurulmak istenen feldspat ocağı için yapılmak istenen Çevresel Etki ve Değerlendirme (ÇED) toplantısı, köylülerin davullu, tenekeli protestosu nedeniyle iptal edildi.

Kurşunlu Köyü'nde bugün saat 09.00'da ellerinde davul ve tenekelerle toplanan bir grup köylü, açılmak istenen feldspat ocağı için Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılması planlanan ÇED toplantısına tepki gösterdi.

 

Köylülere, Çanakkale'den çeşitli sivil toplum örgütlerinin yanı sıra çevreciler de destek verdi. Jandarma köy meydanında olası bir gerginlik yaşanmaması geniş güvenlik önlemi aldı. Köylerinde maden ocağı istemeyen kalabalık ve çevreciler, 'Para, insan hayatından değerli değildir. Kazdağları'nın üstü feldspattan değerlidir7 yazı pankart açıp, ÇED toplantısı için gelen maden firması ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine, 'Madenci firma köyü terket', 'Köyümüzde maden istemiyoruz' sloganları ile tepki gösterdi.

Köylüler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine köylerinde kurulmak istenen feldspat ocağı konusunda bilgilendirilmek istemediklerini, bu nedenle ÇED toplantısının yapılmamasını istediklerini bildirdi. Bunun üzerine toplantı iptal edilip, tutanağa 'toplantı gerçekleştirilememiştir' ibaresi eklendi.

Bir süre şarkı ve türküler söyleyen grup, ÇEOD toplantısının iptal edilmesi üzerine olaysız dağıldı.

Köydeki eyleme katılan 67 yaşındaki Gülsüm Alkan, "Köyümüzde maden ocağı istemiyoruz. Zaten madenciler ağaçlarımızı kesti. Bir de başımızın üzerinde tokmak gibi çalışan iş makinelerini istemiyoruz" dedi.

Maden ocağı ruhsatı iptal edilmişti

Aynı maden firmasının 2014 yılında bölgede maden ocağı kurulması için başlattığı çalışmalar sırasında o dönemde köylülerin mücadelesinin yanı sıra burada yaşayan Bülent Özüören 22 günlük açlık grevine başlamıştı. Özüören, maden ocağına gerekli izinlerin verilmesi halinde kendisini yakacağını belirtmişti. Ancak, dönemin Bayramiç Kaymakamı Kemal Kızılkaya'nın araya girmesiyle Bülent Özüören, açlık grevine son vermişti. Köylülerin 2 yıl süren direnişi ve hukuk mücadelesi sonrası şirketin maden ocağı ruhsatı iptal edilmişti. (DHA)

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