T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DAVULLAR RİTİMLİ ÇALACAK İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 18:07

-DAVULLAR RİTİMLİ ÇALACAK İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Süleyman Şenel, sahurda insanların nazlı uykularından uyandırılması için davulların da nazlı çalınması gerektiğini söyledi. Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen ''Mani Söyleme ve Davul Çalma Usulleri'' seminerinde konuşan Şenel, ramazan ayında davulcuların oruç tutmak isteyenleri uykusundan uyandırma görevi olduğunu belirterek, eskiden İstanbul'da davulcuların bekçilerle karşılıklı maniler söylediğini hatırlattı. Şenel, manilerin düzgün ve ezgiyle söylemenin önemli olduğunu ifade ederek, ''Sahurda insanları nazlı uykularından uyandırmak için davulları da nazlı çalmak gerekir'' dedi. Şiirdeki namenin insanların sert duygularını yumuşattığını anlatan Şenel, şunları kaydetti: ''Eskiden ramazanın ilk 15 günü 'Merhaba', son 15 günü 'Elveda' manileri söylenirmiş. Bahşiş toplama manilerini yerinde ve zamanında söylemek de önemlidir. Bayramın kendine özgü önemi ve ona göre manileri var. Şehrin davulcusu olmak için şehrin insanlarıyla hemdem olmak gerekir. Davul çalarken belli bir ritm tutturmalı ve insanları rahatsız etmemelisiniz.'' İstanbul Üniversitesi (İÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Ali İhsan Yılmaz da davulcuların yetiştikleri bölgelerde farklı ritm duyduklarını belirterek, ''Davul, gürültü yapılarak uyandırma aleti değildir. 9-8'lik usul uygulanır'' diye konuştu. Konuşmaların ardından 21 mahallede görev yapacak 32 davulcu, merkezin önünde toplu davul çaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24