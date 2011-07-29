-DAVULLAR RİTİMLİ ÇALACAK İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Süleyman Şenel, sahurda insanların nazlı uykularından uyandırılması için davulların da nazlı çalınması gerektiğini söyledi. Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen ''Mani Söyleme ve Davul Çalma Usulleri'' seminerinde konuşan Şenel, ramazan ayında davulcuların oruç tutmak isteyenleri uykusundan uyandırma görevi olduğunu belirterek, eskiden İstanbul'da davulcuların bekçilerle karşılıklı maniler söylediğini hatırlattı. Şenel, manilerin düzgün ve ezgiyle söylemenin önemli olduğunu ifade ederek, ''Sahurda insanları nazlı uykularından uyandırmak için davulları da nazlı çalmak gerekir'' dedi. Şiirdeki namenin insanların sert duygularını yumuşattığını anlatan Şenel, şunları kaydetti: ''Eskiden ramazanın ilk 15 günü 'Merhaba', son 15 günü 'Elveda' manileri söylenirmiş. Bahşiş toplama manilerini yerinde ve zamanında söylemek de önemlidir. Bayramın kendine özgü önemi ve ona göre manileri var. Şehrin davulcusu olmak için şehrin insanlarıyla hemdem olmak gerekir. Davul çalarken belli bir ritm tutturmalı ve insanları rahatsız etmemelisiniz.'' İstanbul Üniversitesi (İÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Ali İhsan Yılmaz da davulcuların yetiştikleri bölgelerde farklı ritm duyduklarını belirterek, ''Davul, gürültü yapılarak uyandırma aleti değildir. 9-8'lik usul uygulanır'' diye konuştu. Konuşmaların ardından 21 mahallede görev yapacak 32 davulcu, merkezin önünde toplu davul çaldı.