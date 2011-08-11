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Yaşam

Davulcuya sahur bıçağı

Gece 03.00’te ramazan davulunun sesinden rahatsız olan mahalle sakini davulcuya, “Git başka yerde çal” dedi. Çıkan tartışmaya bıçak karıştı, davulcu 15 gün iş g&

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’nde ramazan davulcusu Halil İbrahim Eğri (45), vatandaşları sahura kaldırmak için 03.00 sıralarında davul çalmaya başladı. İstasyon Caddesi’ne gelen Eğri, burada maniler söyleyerek davul çalmaya devam etti. Davul sesinden rahatsız olan Deniz Kayacan (31), pencereden Eğri’ye, “Neden bizi rahatsız ediyorsun, git davulunu başka yerde çal” diye bağırdı. Halil İbrahim Eğri’nin davul çalmayı sürdürmesi üzerine Kayacan, evinden çıkarak küfretmeye başladı.


Sokakta birbirlerine girdiler


Tartışma sırasında Kayacan, üzerinde bulunan bıçakla Eğri’ye saldırdı. Saldırıdan kendini davul tokmağıyla korumaya çalışan Eğri, sol kolundan, göğsünden ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Eğri, yaralı halde Deniz Kayacan’ın koluna davul tokmağıyla vurarak bıçağı elinden aldı. Hastaneye götürülen evli ve 3 çocuk babası Eğri, 15 gün iş göremez raporu alırken, Kayacan bir süre sonra yakalandı.

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