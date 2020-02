Davulcu Baba'dan, yöresel davul

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de evinin bodrum katında kurduğu 18 metrekarelik atölyede 6 yıldır \'Davulcu Baba\' markasıyla asmalı davul imalatı yapan belediye bandosundan emekli Halil Çoban\'ın (60) özellikle yöresel davulları ilgi görüyor. Teknolojinin gelişmesiyle yenilikler katarak tokmak sensörlü davul da yapan Çoban\'a ABD, Kanada, İngiltere, İtalya, Hollanda ve Almanya\'dan da sipariş geliyor.

Yenişehir Mahallesi\'nde yaşayan Halil Çoban, belediye bandosundan emekli olduktan sonra evinin bodrum katını atölyeye çevirdi. Günde 2 davul imal eden Çoban, Türkiye\'nin her yöresinin davulunu istenen ölçüye ve renge göre yapabiliyor. Çocuk davulu da yapan Çoban, atölyesinde vurmalı çalgıların her türlüsünü de siparişe göre imal ediyor. Yöresel davulların yanında led ışıklı ve uzaktan kumandalı şeffaf davullar da üreten Çoban, en büyük ilgiyi ışıklı olanların gördüğünü söyledi. Çoban, davulların iç bölümüne döşediği led ışıkların pille çalıştığını belirterek, uzaktan kumandanın davullarda da kullanılabileceğini gösterdi. Davulun içine döşenen led ışık sisteminin, kumandadan istenen renge ve \'sürekli yanan\', ya da \'yanıp sönen\' tercihlerine göre ayarlanabildiğini belirten Çoban, bunların özellikle gece yapılan düğün törenlerinde ve eğlence mekanlarında kullanıldığını ifade etti. Genellikle presbant malzemeden, tercihe göre keçi derisinden de yaptığı davullara ABD, Kanada, İngiltere, İtalya, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere de talep geliyor.

Halil Çoban, emekli olduktan sonra müzisyen olduğu için davul yapımına başladığını belirterek, şunları söyledi:

\"Ben bu işi kendi atölyemde profesyonel olarak yapıyorum. Sıfırdan bir şey üretmek çok güzel bir duygu. Bir günde 2 davulu özenerek yapıyorum. Sürekli davul siparişi alıyorum. Şimdi de led ışıklı davullar büyük ilgi görmeye başladı. Led ışıklı davullarının yanı sıra uzaktan kumandalı davullar da imal ediyorum. Tokmağı sensörlü davul da yaptım. Tokmağı davula vurunca led ışıkları yanıyor. Türkiye\'nin her yöresinin davul özeliği farklıdır. Ben de istenen yöreye göre ve ölçülere göre davulu imal ediyorum.\"

Çoban, ayrıca takımlar için taraftar davulu da yaptığını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI