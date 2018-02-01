T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Davulcu, asker eğlencesinde maganda kurşunuyla öldü

Davulcunun ölümüne neden olan silahın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

01 Şubat 2018 18:49

Kahramanmaraş’ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açanların silahından çıkan kurşunun isabet ettiği davulcu 28 yaşındaki Adil Tüz hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Dereli Mahallesi’nde meydana geldi. Askere gidecek gençlerin düzenlediği eğlencede, silahlarla havaya ateş açılmaya başlandı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, eğlencede davul çalan Adil Tüz’e isabet etti.

Ağır yaralanan Tüz, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Tüz, burada hayatını kaybetti.

Jandarmanın davulcunun ölümüne neden silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattığı belirtildi. 

ETİKETLER

Kahramanmaraşasker eğlencesisilahmagandadavulcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24