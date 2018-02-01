Davulcu, asker eğlencesinde maganda kurşunuyla öldü

Kahramanmaraş’ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açanların silahından çıkan kurşunun isabet ettiği davulcu 28 yaşındaki Adil Tüz hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Dereli Mahallesi’nde meydana geldi. Askere gidecek gençlerin düzenlediği eğlencede, silahlarla havaya ateş açılmaya başlandı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, eğlencede davul çalan Adil Tüz’e isabet etti.

Ağır yaralanan Tüz, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Tüz, burada hayatını kaybetti.

Jandarmanın davulcunun ölümüne neden silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattığı belirtildi.