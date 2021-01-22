Davul, zurna ile karşılanmıştı; 17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur’un tahliyesine itiraz reddedildi

Yeğenine cinsel istismar suçlamasıyla bulunduğu cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen ve yakınları tarafından davul zurna ile karşılanan Osman Çur'un tahliyesine yapılan itiraz kabul edilmedi. Z.Ç.'nin avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile duruşma savcısının yaptığı iki itiraz, mahkemece reddedildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, İsviçre’de yaşayan ve tatil için dedesinin evine gelen Z.Ç. amcası Osman Çur tarafından cinsel istismara uğradı. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Çur'un serbest bırakılmasına avukatı Dilan Koç ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı ile duruşma savcısı, Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı itiraz dilekçesi sundu.

İtirazlar, değerlendirilmek üzere Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, 'sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada mevcut delil durumu ile delillerin toplanmış olması nedeniyle, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme şüphesinin bulunmaması, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve kaçma şüphesinin bulunmaması hususları' nedeniyle, Osman Çur'un tahliyesine yönelik verilen ara karara karşı yapılan itirazların reddine, oy birliği ile karar verdi.