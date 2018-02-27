DAVUL İÇİNDE MEŞALE SOKAN 5 TARAFTAR SERBEST BIRAKILDI

* Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine davul içerisine gizledikleri meşaleleri soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan Fenerbahçeli 5 taraftar“Spor müsabakalarını seyirden men\" cezası verilerek serbest bırakıldı.

* Destek için adliyeye gelen çok sayıda taraftar marşlar eşliğinde adliyeden ayrıldı.



Haber-Kamera: Ümit TÜRK - İSTANBUL DHA

Vodafone Park\'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tribünlere davul içinde meşale soktukları gerekçesiyle Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 taraftar emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. “Spor alanlarında yasak madde bulundurmak ve temin etmek\" suçlamasıyla Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı\'nda ifade veren 5 taraftar, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet\" ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet\" suçlarından serbest bırakıldı. 5 taraftar hakkında “Spor müsabakalarını seyirden men\" cezası verildi.

5 taraftara destek vermek için adliyeye gelen yüzü aşkın taraftar da arkadaşlarının serbest bırakılmasının ardından marş ve sloganlar atarak adliyeden ayrıldılar.



Görüntü Dökümü:

-Taraftarın slogan atarak adliyeden ayrılması

-Genel ve detay görüntüler