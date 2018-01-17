Davraz sezona hızlı girdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'daki Davraz Kayak Merkezi\'nde sezon başladı. Aralık ayında beklenen kar yağışı gecikince sezon da gecikti. Ancak, geçen hafta başlayan kar yağışı Davraz\'a ziyaretçi sayısını artırdı. Sömestir tatiliyle birlikte Davraz\'daki yoğunluğun artması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi\'nin göller yöresinde Eğirdir ve Kovada gölleri arasında bulunan, 2 bin 635 metre yüksekliğindeki Davraz Kayak Merkezi\'nde yoğunluk başladı. Aralık ayında kar yağışı olmayınca sezon açılışı geçen hafta yağan karla birlikte yapılan Davraz, kayak severlerin akınına uğradı. Özellikle hafta sonu kayak severlerin tercih ettiği Davraz\'da saatte 1000 kişi taşıyabilen 1211 metre, saatte 800 kişi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda telesiyej bulunuyor. Saatte 800 kişi kapasiteli 624 metre uzunluğunda teleski (T-Bar) ile 300\'er metrelik 2 adet babylift bulunan kayak merkezinde kış sporları aktiviteleri gerçekleşiyor.

3 PİST BULUNUYOR

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde 3 dağ kafeteryasının yanında 1\'i 4 yıldızlı toplam 419 yatak kapasiteli 3 otel bulunuyor. Yurt içi ve dışından gelen misafirlerle turlarla gelen ziyaretçiler de bu otellerde konaklıyor. En uzunu 12 kilometre olmak üzere toplam 32 kilometrelik 12 pist bulunuyor. Özellikle hafta sonları yoğunlaşan Davraz\'ın ziyaretçi sayısının sömestirle birlikte daha da artması bekleniyor.

\'ÇOK KEYİFLİ BİR SPORDUR\'

Kayak hocası Cem Tüter, Davraz\'ın bölgenin en büyük kayak merkezi olduğunu belirterek, aralıktan marta kadar kayak yapılabildiğini söyledi. Üst bölümde kar kalitesinin daha yüksek olduğunu aktaran Tüter, \"Hem bireysel olarak hem gruplara kayağı öğretmek için çalışıyoruz. Çok keyifli bir spordur. Sakatlanma oranı daha düşük bir spordur\" dedi.

\'KIŞIN YAPILACAK EN GÜZEL HOBİLERDEN BİRİ\'

Davraz\'a ilginin iyi olduğunu vurgulayan Cem Tüter, özellikle hafta sonu ve sömestir tatilinde yoğunluğun artacağını kaydetti. Kayak yapmak isteyenlere uyarıda bulunan Tüter, \"Öncelikle bu sporu yapmak için karar vermeliler. 1 saatlik temel eğitimden sonra hoca eşliğinde pistten inebilecek seviyeye gelebiliyor. Kışın yapılacak en güzel hobilerden biridir kayak. Bu sene sezon önceki yıllara göre biraz daha geç başladı. Ocak ayının ortalarına doğru kayak başladı. Ama sezondan çok iddialıyız\" diye konuştu.

\'DOĞA İLE ŞAKA OLMAZ\'

Kayak hocası Nazım Kırıcı, kayak yapmak isteyenleri Davraz\'a beklediklerini anlattı. Kırıcı, şöyle dedi:

\"Kayak kursu verirken misafirlerimize doğa sporlarının tamamında doğa ile şaka olmadığını anlatıyoruz. Güvenlik için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Basit bir temel eğitim aldıktan kayak yapmalarını öneriyoruz. Kendilerine uygun ekipman ve pistlerde kaymaları uyarısında bulunuyoruz.\"

TELESİYEJ FİYAT TARİFESİ

Davraz Kayak Merkezi\'nde telesiyej fiyatları ise hafta içi ve hafta sonu günlerine göre değişiklik gösteriyor. Hafta içi bir çıkış 8 TL olarak belirlenirken, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 12 TL olarak belirlendi. 5 çıkış hafta içi 28 TL, hafta sonu 40 TL, 10 çıkış hafta içi 40 TL, hafta sonu 56 TL, 1 gün limitsiz hafta içi 40 TL, hafta sonu 75 TL, 2 gün limitsiz hafta içi 65 TL, hafta sonu 115 TL, limitsiz hafta için 3 gün 90 TL, 4 gün 105 TL, 5 gün 125 TL. Resmi/sömestir tatilinde ise limitsiz 1 gün 75 TL, 2 gün 115 TL, 3 gün 135 TL, 4 gün 160 TL, 5 gün 180 TL.

Kayak merkezinde öğrenci gruplarına indirim yapılıyor. Yetkili makamlardan onaylı öğrenci grupları için 48 saat önceden bildirmek kaydıyla tek çıkışlarda hafta içi 5 TL, hafta sonu/ sömestir tatilinde 8 TL ücret uygulanıyor. Turizm acenteleri gruplar için 48 saat önceden bildirmek kaydıyla yine tek çıkışlarda hafta içi 7 TL, hafta sonu 10 TL ücret alınıyor. Kayak Spor Kulüpleri için ise günlük sınırsız çıkışlarda yüzde 25 indirim uygulanıyor.

KAYAK TAKIMI KİRALANIYOR

Merkezde kayak takımı ve kayak elbisesi de kiralanıyor. Kayak takımı ve elbisesi olmayanlar kayak odasından günlük 50 TL\'ye kayak takımı ve elbise kiralama imkanı buluyor.



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