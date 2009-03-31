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Politika

Davos'tan sonra ilk kez İsrail'le yakınlaşma

Türk ve İsrailli diplomatlar, Gazze saldırıları ve Davos krizinin ardından ilk kez bir araya geldi.

31 Mart 2009 03:00

Türk ve İsrailli diplomatlar, Gazze saldırıları ve Davos krizinin ardından müsteşarlar düzeyinde ilk kez bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerinin eski seyrine dönmesi için görüşme yaptı. 
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ertuğral Apakan ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yossi Gal, altı ayda bir yapılan düzenli siyasi istişareler çerçevesinde bugün Ankara'da bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ile Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın Brüksel'deki buluşmasının ardından düzenlenen görüşmelerde İsrail tarafı, Türkiye ile olan ilişkilere verdikleri önemi bir kez daha vurgulayarak, bazı konulardaki mevcut görüş ayrılıklarına rağmen işbirliğini geliştirmek, en azından Gazze krizi öncesindeki düzeye döndürmek istediğini aktardı.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi imkan ve yollarının ele alınmasının yanı sıra, bölgesel konuların da gündeme geldiği öğrenildi.

İsrail heyeti, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika danışmanı Ahmet Davutoğlu ile de bir araya geldi.

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