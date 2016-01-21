Davos'ta 'Dünyanın en eski tapınak merkezi' kabul edilen Göbeklitepe tanıtılacak

İsviçre’nin Graubünden kantonunda bulunan Davos kasabasında başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nun 46. Yıllık Toplantısı'nda dünyada en eski tapınak merkezi kabul edilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin, yapılacak tanıtımla uluslararası alanda ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Hürriyet'in haberine göre Şanlıurfa'ya 18 kilometre mesafede Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, o tarihten bu yana düzenli devam ediyor.



Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü, insan heykeli, dikili taşlar ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler bulundu.

Dünyanın en eski tapınak merkezi

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, "Dünyanın en eski tapınak merkezi" olduğu belirtilen ve bir süre önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tanıtımı için çeşitli projeler yürütüyor.

Bu kapsamda hazırlanan Göbeklitepe Tanıtım Projesi de Dünya Ekonomik Forumu'nda görücüye çıkacak. Forum için Davos'a gelen dünyanın önemli isimleri, Göbeklitepe ile tanışma imkanı bulacak.

Davos'ta hazırlanan tanıtım organizasyonunda ilk olarak Göbeklitepe için gala gecesi tertiplendi. Daha sonra ise "Kültür Mirasını Korumak" temalı yemek düzenlendi. Önemli isimlerin konuşma yapacağı programla Göbeklitepe'nin dünya kültür haritasındaki yeri pekiştirilecek.

"Ezberi bozdu"

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin, dünyadaki tarih anlayışını değiştirdiğini söyledi.

Bölgenin tanıtımına dönük önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Küçük, "Göbeklitepe ezber bozan bir buluş oldu. Ayrıca ilk defa insan merkezli bir inanç ortaya çıktı çünkü yapıtta kullanılan büyük 'T' biçimindeki sütunlar insanı simgeliyor. Buradaki kazı çalışmaları devam ediyor. En son Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 6,5 milyon avroluk bir ihale yapıldı, Göbeklitepe'nin üstü büyük bir uzay çadırıyla örtülecek. Böylece her türlü olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek" dedi.

"Göbeklitepe hak ettiği yeri alacak"

Küçük, yurt dışında da bilinen Göbeklitepe'nin tanıtımına yönelik Davos'taki Dünya Ekonomik Formu'nda gala düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Göbeklitepe'ye yönelik tanıtım çalışmalarının ülke ve kent turizmine katkılar sunacağını vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe'nin büyük bir maketini yaptık ve her fuarda tanıtıyoruz. Mart ayında İstanbul ve Ankara'da bilboard çalışması yapacağız. Göbeklitepe'nin turizmde hak ettiği o muhteşem yerini alacağına inanıyorum. 2017'de Dünya Mirası Listesi'ne girecek, bu sayede bütün ülkelerin resmi sitelerinde önerilen yer olacak. Göbeklitepe o kadar kıymetli bir hazineki kendi kendini tanıtan, az bir gayretle gerçekten ilgi çeken bir cazibe merkezi."